Vittorio Sgarbi multato in Svizzera per aver superato una colonna di auto ferme

Vittorio Sgarbi è stato multato in Svizzera per aver utilizzato il lampeggiante blu dell’auto per superare una colonna di vetture ferme. Il critico d’arte però non ha gradito quanto accaduto e ha subito commentato con un video su Facebook, in seguito rimosso.

Vittorio Sgarbi multato in Svizzera, cosa è successo?

Vittorio Sgarbi stava rientrando in Italia dalla Svizzera, dopo aver partecipato al Film Festival di Locarno. Secondo quanto ricostruito, in vista di una colonna di vetture ferme per il valico ticinese, il critico d’arte avrebbe azionato il lampeggiante blu dell’auto per superarla. Gli altri automobilisti hanno così segnalato la targa, individuata dalla polizia. Le forze dell’ordine hanno dunque bloccato Vittorio Sgarbi al confine di Chiasso-Brogeda e lo hanno sanzionato per circa 500 euro. Il “fermo” è stato disposto da parte di quattro agenti della cantonale, accompagnato dalla richiesta di rimanere “seduto in automobile”. La multa, subito pagata dall’autista, ha però parecchio innervosito il critico d’arte, che ha deciso di commentare l’accaduto con un video su Facebook.

“Sulle auto della polizia ticinese c’è scritto: ‘Per un Ticino più sicuro e più accogliente’. Più sicuro forse. Più accogliente no. Non ci vengo più in Svizzera, mai più”, si è lamentato Vittorio Sgarbi. Il video di sette minuti in pochissimo tempo ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, ma è stato poi rimosso.

In seguito il critico ha continuato a difendersi sui social: “L’auto col lampeggiante ce l’ho per le minacce della mafia, il mio autista ha la qualifica di agente di Ps…”. E sul presunto sorpasso dice che non c’era nessuna fila e l’auto procedeva a 40 km orari. Il lampeggiante? “Dormivo o leggevo”, ha affermato Sgarbi.

Sui social però si è sollevata una tempesta di critiche a cui lui ha risposto con un video in cui si lamenta del ‘trattamento’ ricevuto, per via di una lunga attesa per il controllo dei documenti. Irritazione e rabbia lo hanno portato alla conclusione del suo rapporto ‘idilliaco’ con la Svizzera: “Ho chiuso”.