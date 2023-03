Vittorio Sgarbi, chi sono i figli Carlo, Alba ed Evelina

Vittorio Sgarbi ha tre figli, avuti da tre relazioni diverse. Carlo, il primogenito di 35 anni, Alba di 25 anni ed Evelina di 23 anni. Carlo Brenner è nato dalla relazione con la stilista Brenner ma non ha avuto mai buoni rapporti con il padre. Le due ragazze sono invece in contatto con Sgarbi ed ieri hanno partecipato insieme al papà a Domenica In. Una presenza, quella del critico d’arte, che ha suscitato non poche polemiche per la frase incriminata sulle ragazze del 2000 (che «sono tutte tro*e»).

Chi sono i figli di Vittorio Sgarbi

Il primogenito Carlo è nato dalla storia con la stilista Patrizia Brenner. È nato nel 1988 ma tra i due non c’è mai stato un buon rapporto, tanto che il giovane ha scelto di tenere il cognome della madre. È laureato in Filosofia all’Università Statale di Milano e si è specializzato in Relazioni Internazionali all’Università Luiss di Roma. In passato ha lavorato come giornalista per il The Post e attualmente lavora per la banca Intesa San Paolo.

La seconda figlia, Alba, è invece nata dalla relazione con la cantante lirica albanese Kozeta, nel 1998 a Tirana. È stata riconosciuta dal padre solo qualche anno fa, studia elettronica ed è in procinto di sposarsi. La terza figlia è Evelina, nata nel 2000 ed è stata la prima ad essere riconosciuta da Sgarbi. Come sua sorella Alba, è riuscita a ricucire i rapporti con il critico d’arte a cui, dicono, assomigli molto. La terzogenita è nata da una breve relazione con una donna torinese di nome Barbara sempre rimasta nell’ombra. Ama molto l’arte, come il papà, e studia Design e Architettura presso l’Istituto Marangoni di Milano. Sgarbi l’ha riconosciuta come sua figlia nonostante non abbia mai effettuato il test del Dna. Durante un’intervista, il critico d’arte ha raccontato che Evelina ha un carattere molto simile al suo.

Ma i figli di Sgarbi potrebbero essere molti più. Come lui stesso ha dichiarato ne avrebbe altri quattro non riconosciuti a San Severino e otto a Salemi, cittadina di cui è stato sindaco. «Non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli. Ho una concezione nichilista della vita, ma il destino può decidere al posto tuo e così può accadere di diventare padre», ha affermato il critico d’arte.