Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni: “Vecchia befana con gli zatteroni”

Reduce dalla rissa consumatasi al Maurizio Costanzo Show con Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi è tornato al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni contro Chiara Ferragni: il critico d’arte ha definito l’influencer “una vecchia befana con gli zatteroni ed un mezzo marito”.

Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni

Le critiche sono giunte durante un’intervista rilasciata per Mowmag a Grazia Sambruna, la quale gli ha chiesto se condividesse ancora una sua frase pronunciata in passato sugli influencer (“sono dei pirla sfaticati che lucrano su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla”). Il politico ha risposto più scatenato che mai dicendo di avere un pensiero ancora peggiore su chi fa questo lavoro: “Secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé”.

È a questo punto che è arrivato a parlare esplicitamente dell’imprenditrice digitale tra le più note d’Italia: “Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel ca**o che fa”. Sgarbi non ha risparmiato attacchi nemmeno a Fedez con cui, è noto, non corre buon sangue: “Già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito”.

Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni: “Vecchia befana”

Di qui la sua conclusione secondo cui Chiara Ferragni avrebbe bisogno di qualcuno che la influenzi a sua volta. Non prima di sferrare un attacco anche a chi acquista i prodotti da lei consigliati sui suoi canali social: “Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincoglionito, propone delle cose per scemi”.