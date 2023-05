Sgarbi eletto sindaco ad Arpino, è la quarta volta in quattro città diverse

Il Sindaco d’Italia, modello rievocato soprattutto da Matteo Renzi nelle ultime settimane di dibattiti sulle Riforme istituzionali, potrebbe essere già realtà. O, almeno, in via sperimentale. Già perché Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, è stato appena eletto primo cittadino a Arpino, comune di 6.700 anime nel Frusinate, noto per aver dato i natali a Cicerone e a Giuseppe Cesari, maestro di bottega di Caravaggio. Il critico d’arte e politico, con il 44,39 per cento dei consensi, mette così a segno il record di quattro volte sindaco in quattro città diverse, portando a termine il mandato solo una volta, almeno finora: oltre ad Arpino e Sutri (dove non ha corso per un secondo mandato perché, benché appoggiato dalla Lega, non si era voluto mettere contro FdI che gli aveva preferito Matteo Amori, in passato vicino a CasaPound e uscito vincitore) è stato sindaco anche a San Severino Marche e Salemi. «Sì, e siamo solo all’inizio», ha assicurato a Il Tempo dopo l’ultima vittoria. «Ne farò anche degli altri prima di morire».

Sgarbi, recordman di cariche

Ma non finisce qui. Sgarbi, in lizza anche per entrare nel Consiglio comunale di Latina, dal 2019 è pure prosindaco di Urbino e dal 2020 assessore alla Bellezza del Comune di Viterbo. Oltre a essere commissario per le Arti di Codogno, presidente della Fondazione Ferrara Arte, del Mart di Trento, del Mag di Riva del Garda e della Gypsotheca del Canova. Recentemente è stato costretto ad abbandonare la poltrona consigliere regionale lombardo conquistata con Noi Moderati-Rinascimento perché incompatibile con la carica di sottosegretario. Nel capoluogo lombardo, ma era stato candidato anche a Roma, il critico d’arte aveva incassato 873 preferenze. Tornando indietro nel tempo, nel 1992 fu pure eletto sindaco di San Severino Marche ma il comune del Maceratese fu commissariato dopo le sue dimissioni arrivate dopo un anno. Nel 2008 ci riprovò a Salemi, provincia di Trapani. Entrato in carica il 30 giugno del 2008 si dimise il 15 febbraio del 2012 a un mese dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Appena eletto istituì assessorati diciamo poco ortodossi: Graziano Cecchin “al Nulla”, Oliviero Toscani “alla Creatività” e Morgan, sì sempre lui, “all’Ebbrezza”. Non pago, nel 2012 si candidò a Cefalù e accarezzò l’idea di correre per Sirmione. Poi però entrò in parlamento nel 2018 per la quinta volta rinunciando all’assessorato ai Beni culturali in Sicilia sotto la presidenza di Nello Musumeci.

