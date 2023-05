Vittorio Marianecci, trovato morto l’imprenditore scomparso a San Francisco

Si è ufficialmente spenta la speranza per i familiari di Vittorio Marianecci, l’imprenditore italiano sparito nel nulla circa 5 giorni fa nella città di San Francisco, in California. Le autorità locali hanno confermato nella giornata di oggi, mercoledì 3 maggio, di avere recuperato il corpo senza vita dell’uomo, morto in circostanze per ora ancora misteriose.

Vittorio Marianecci è morto: la conferma delle autorità USA

L’uomo, imprenditore di 57 anni, sarebbe dovuto arrivare a Las Vegas nella giornata di giovedì 27 aprile. Purtroppo, però, la vittima non è in realtà riuscita a raggiungere la sua destinazione. Riguardo al caso, le autorità americane si sono semplicemente limitate a confermare il decesso di Marianecci. Non sono però stati forniti ulteriori dettagli in merito. Le uniche informazioni utili fanno riferimento al luogo e alla data della macabra scoperta: i poliziotti hanno ritrovato i resti dell’uomo il 2 maggio nella zona di Berkley Marina.

Inutile l’appello lanciato dalla polizia di San Francisco

Quando l’uomo è scomparso misteriosamente, la famiglia si era immediatamente attivata per dare il via alle ricerche. A nulla, dunque, è servito il messaggio trasmesso dalle forze dell’ordine dell’ultima città dove l’uomo era stato visto. Sul sito ufficiale della polizia di San Francisco era infatti stato pubblicato un annuncio alla popolazione affinché chiunque fosse stato a conoscenza di qualche informazione riguardo alla scomparsa venisse in aiuto alle autorità.

Ecco il messaggio: «Lunedì, alle 11:00 circa, un agente ha risposto a Park Station in merito alla denuncia di una persona scomparsa. Un membro della famiglia ha riferito che Vittorio Marianecci è stato visto l’ultima volta in Florida mercoledì 26/04/23. Marianecci avrebbe dovuto volare a Seattle, giovedì 27/04/23, ma non è mai arrivato. La famiglia di Marianecci ha rintracciato il suo telefono a San Francisco, ma la posizione del telefono non è stata confermata dal suo arrivo». Secondo quanto riportato dalla polizia: «Nel corso delle indagini, Marianecci è stata visto l’ultima volta entrare nella contea di Marin venerdì 28 aprile 2023, a un’ora sconosciuta. Marianecci è considerato a rischio per le sue dichiarazioni che potrebbero metterlo in pericolo. Al momento non è possibile avere la descrizione del suo abbigliamento».