Vittorio Marianecci scomparso a San Francisco: l’appello della Polizia USA

L’appello è stato diffuso dalla polizia di San Francisco: un uomo, originario di Cisterna di Latina, ma residente negli Stati Uniti, sarebbe scomparso. Si tratta di Vittorio Marianecci, 57 anni. Alcuni dei suoi familiari stanno diffondendo diversi appelli per raccogliere segnalazioni utili. Intanto la polizia americana è al lavoro per rintracciare l’uomo che vive a Miami e del quale non si hanno più notizie da giovedì 27 aprile.

Scomparso nel nulla l’imprenditore Vittorio Marianecci

Dalle prime ricostruzioni, Marianecci aveva lasciato l’Italia per motivi di lavoro, verso Seattle. L’uomo avrebbe poi dovuto proseguire il suo viaggio a Las Vegas, dove però non è mai arrivato. L’ultimo avvistamento è avvenuto a San Francisco: in un fotogramma si vede l’uomo acquistare una bottiglia di acqua, pagando con la carta di credito. Dalle telecamere esterne, Marianecci si è poi diretto verso le partenze degli autobus.

L’appello della polizia di San Francisco

Il dipartimento di polizia di San Francisco, si legge nel sito ufficiale, ha chiesto l’assistenza dei cittadini per localizzare l’uomo scomparso: «Lunedì, alle 11:00 circa, un agente ha risposto a Park Station in merito alla denuncia di una persona scomparsa. Un membro della famiglia ha riferito che Vittorio Marianecci è stato visto l’ultima volta in Florida mercoledì 26/04/23. Marianecci avrebbe dovuto volare a Seattle, giovedì 27/04/23, ma non è mai arrivato. La famiglia di Marianecci ha rintracciato il suo telefono a San Francisco, ma la posizione del telefono non è stata confermata dal suo arrivo». Secondo quanto riportato dalla polizia: «Nel corso delle indagini, Marianecci è stata visto l’ultima volta entrare nella contea di Marin venerdì 28 aprile 2023, a un’ora sconosciuta. Marianecci è considerato a rischio per le sue dichiarazioni che potrebbero metterlo in pericolo. Al momento non è possibile avere la descrizione del suo abbigliamento».