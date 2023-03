Migranti, il tweet di Vittorio Feltri: «Partire è un po’ morire. State a casa»: è polemica

Sta facendo discutere il tweet di Vittorio Feltri sulla tragedia di Cutro, il naufragio verificatosi tra sabato e domenica al largo delle coste calabresi costato la vita ad oltre 60 migranti in fuga da Afghanistan, Pakistan, Siria e Iran. Indignazione e sdegno sono i sentimenti che prevalgono tra gli utenti del web, che chiedono un intervento della premier Giorgia Meloni – con il cui partito il diretur è stato recentemente eletto nel consiglio regionale della Lombardia.

Vittorio Feltri sui migranti morti a Cutro

«Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. State a casa vostra». Queste le parole con cui Feltri ha commentato la strage che ha visto un’imbarcazione carica di profughi disintegrarsi a poche centinaia di metri da Steccato di Cutro.

Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. State a casa vostra — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 1, 2023

Frasi che hanno subito acceso le polemiche e scatenato l’ira di centinaia di utenti che, oltre ad averlo attaccato, hanno ricordato che l’uomo ricopre incarichi non irrilevanti all’interno della vita pubblica: «Ho controllato per vedere se era un account parodia. No, è proprio lei che è miserabile», «Loro sono costretti a sfidare la morte per sopravvivere, tu non sei costretto a presentarti con queste stron*ate», «Se solo prendesse coscienza di quello che scrive credo che proverebbe un profondo disgusto», «Littorio è ormai un autorevole esponente di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. Giorgia sei contenta?».

Il direttore editoriale di Libero è infatti stato eletto nel consiglio regionale lombardo, in quota Fdi, durante le elezioni del 12 e 13 febbraio. In quanto consigliere più anziano, presiederà anche la prima seduta del parlamento lombardo a Palazzo Pirelli.

Le reazioni politiche

Proprio per questo suo incarico, diversi utenti hanno chiesto l’intervento della premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Tra loro anche Pina Picierno, eurodeputata dem e vicepresidente del Parlamento Europeo: «Segnalo alla Presidente Giorgia Meloni che questo tweet indegno è di un suo eletto in regione Lombardia. Sconcerto e vergogna».