Vittorio Brumotti, rapina da incubo a Los Angeles con pistola in bocca

Disavventura da incubo in vacanza a Los Angeles per Vittorio Brumotti. Il noto reporter di Striscia la Notizia ha subito una rapina ed è stato minacciato con calci, pugni e una pistola in bocca. Ecco il racconto di tale evento traumatico.

Vittorio Brumotti e il racconto della rapina subita

Vittorio Brumotti ha raccontato l’evento che ha coinvolto lui e la sua fidanzata attraverso un comunicato ufficiale diramato da Striscia la Notizia. Nel dettaglio, il ciclista ha detto: «Sono qui in vacanza con Annachiara. Stavo girando dei video con la bici sulla Pacific, la via principale della costa, e in lontananza vedo due ragazzi che si stanno picchiando. Decido di allontanarmi, di cambiare strada, ma poco dopo mi accorgo che ci sono quattro persone che mi seguono in bici».

Brumotti ha poi continuato spiegando come la situazione sia degenerata: «Mentre cerco di allontanare un mio amico e Annachiara, mi colpiscono in testa con il calcio di una pistola, mi buttano per terra, mi riempiono di calci e pugni, mi mettono un’altra pistola in bocca e mi levano l’orologio e lo zaino».

I dettagli dell’aggressione

Vittorio Brumotti ha proseguito nel comunicato ufficiale che racconta la sua aggressione a Los Angeles: «Si girano verso Annachiara: io cerco di reagire, ma ero mezzo svenuto. Loro a quel punto decidono di scappare, lanciano via una delle pistole, che poi trovo io. Per fortuna, nel giro di poco tempo, interviene la polizia con diverse pattuglie e addirittura un elicottero. Annachiara era terrorizzata, ma è ok». Vittorio ha spiegato anche che molto probabilmente gli aggressori lo stavano «marcando da tempo» e che ciò che ha subito per lui è un «record di violenza».

Ad ogni modo, ora Vittorio e la sua fidanzata Annachiara stanno bene, non hanno subito danni e come si evince dai profili social stanno continuando la loro vacanza negli Stati Uniti.