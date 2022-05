Vittoria dell’Ucraina all’Eurovision, la soddisfazione di Zelensky

Alla fine è andata come da pronostico. L’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022 con la Kalush Orchestra, che ha presentato a Torino il brano Stefania. Una vittoria “politica” e annunciata, che non è stata impedita dagli hacker filorussi, contro i cui attacchi è prontamente intervenuta la Polizia postale. Il Paese invaso dalla Russia ha vinto soprattutto grazie al televoto: su 631 voti, infatti, 440 sono arrivati dagli spettatori europei. Il trionfo è stato salutato con entusiasmo dal presidente Volodymyr Zelensky, che prima della finale aveva invitato l’Europa a votare per la band ucraina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ucraina vincitrice dell’Eurovision, la gioia di Zelensky

«Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! Per la terza volta nella sua storia. E credo non per l’ultima volta», ha scritto su Instagram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, annunciando l’intenzione di ospitare l’edizione 2023 a Mariupol «libera, tranquilla, restaurata».

Ucraina vincitrice dell’Eurovision, le congratulazione della first lady Olena

La first lady Olena Zelenska, su Telegram, si è congratulata con i vincitori e con l’Ucraina intera, rivolgendo poi un pensiero speciale alla madre del frontman della Kalush Orchestra, Oleh Psiuk. La canzone presentata all’Eurovision 2022, Stefania, è infatti un’ode alle madri e prende il titolo proprio dal nome della donna. «Insieme a te siamo orgogliosi di tuo figlio. Insieme a te ci rallegriamo per l’incredibile vittoria della Kalush Orchestra all’Eurovision», ha scritto Olena Zelenska. «Stefania è stata cantata da musicisti provenienti da Polonia, Lettonia e Francia. È stata cantata dai The Rasmus. Ora il mondo intero canterà una canzone su una madre ucraina, in ucraino».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Eurovision, l’appello di Zelensky prima della finale

«Molto presto nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. Credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”!», aveva detto Zelensky in un videomessaggio prima della finalissima di Torino. «Europa, vota per la Kalush Orchestra, al numero 12. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l’Ucraina!». E i telespettatori hanno risposto all’appello.