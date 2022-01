Vittoria Puccini chi è: carriera e vita privata della protagonista di Non mi lasciare stasera su Rai1

Vittoria Puccini in una serie che racconta la pedopornografia su Internet. Stasera 10 gennaio, alle 21,25 su Rai1, parte la fiction Non mi lasciare, che vede l’attrice nei panni di Elena Zonin, vice questore di Roma che da anni indaga sui casi di pedofilia online. Nel cast anche Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Non mi lasciare, la trama dei due episodi in onda stasera 10 gennaio 2022 su Rai1

Il primo episodio di Non mi lasciare vede i sommozzatori di Venezia ripescare il cadavere di un ragazzino, Gilberto Bellarin. Il caso giunge alle orecchie di Elena Zonin, vice questore del CNCPO (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online) di Roma. La donna ritiene che possa essere opera di una rete di pedofili che da anni rapisce i bambini per vendere online filmati e immagini pedopornografiche sul dark web. Decide così di recarsi sul posto, anche se significa tornare nei luoghi della sua infanzia e ritrovare vecchi amori. Si trova infatti a lavorare con Daniele Vianello (Alessandro Roia), suo amore giovanile. Intanto Angelo, un ragazzino ospite di una casa famiglia, crede di chattare con una ragazzina di nome Elisa. Non sa che dietro al pc, si nasconde un insospettabile uomo.

"Cosa siamo io e te?"

"Possiamo essere qualcosa di nuovo, possiamo lavorare insieme fianco a fianco su questo caso."#NonMiLasciare DOMANI #10gennaio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/i38pmlN3v8 — Rai1 (@RaiUno) January 9, 2022

Il secondo episodio inizia con Angelo in fuga dalla casa famiglia con l’unico obiettivo di incontrare Elisa e scappare lontano con lei. Si reca proprio a Venezia e, quando giunge alla Giudecca per vedere l’amica, scopre che un altro individuo è lì ad attenderlo. Nel frattempo, Elena e Daniele continuano le loro indagini sfruttando le informazioni di Karim, ragazzino che vive di piccoli furti e che però conosceva bene Gilberto. Giungono così alla figura di un uomo che si fa chiamare “Il Cioro” ma che, sebbene confermi di aver incontrato il ragazzino prima della sua morte, nega fermamente di esserne l’assassino. L’unica a credergli sembra essere proprio Elena, che si mette così contro l’intero dipartimento di polizia.

Vittoria Puccini, carriera e vita privata della protagonista di Non mi lasciare stasera 10 gennaio 2022 su Rai1

Vittoria Puccini, carriera professionale

Fiorentina, classe 1981, Vittoria Puccini ha esordito sul grande schermo con il ruolo di Gaia in Tutto l’amore che c’è (2000) di Sergio Rubini. L’anno successivo è approdata anche in televisione con la miniserie La crociera di Enrico Oldoini, ma il successo è giunto solo nel 2003 con Elisa di Rivombrosa. Per la soap opera ha vestito i panni della protagonista Elisa Scalzi Ristori e vinto un Telegatto come personaggio femminile dell’anno nel 2003 e la Telegrolla d’Oro l’anno successivo. Proprio sul set della fiction ha conosciuto il suo primo amore, Alessandro Preziosi, con cui è stata fidanzata per anni.

A seguire, Vittoria Puccini ha recitato per Pupi Avati in Ma quando arrivano le ragazze? (2005) e per Gabriele Muccino in Baciami ancora (2010), dove ha vestito i panni di Giulia accanto a Pierfrancesco Favino e Stefano Accorsi. Nel 2013 è stata poi protagonista di Anna Karenina, miniserie in due puntate ispirata all’omonimo romanzo di Tolstoj. A seguire è apparsa in Tutta colpa di Freud, film di Paolo Genovese, e ha interpretato Oriana Fallaci nella fiction L’Oriana. Di recente è apparsa al cinema nel film 18 regali di Francesco Amato, per cui ha ottenuto la prima candidatura ai David di Donatello come “Miglior attrice protagonista”, e nella serie Rai La fuggitiva.

Vittoria Puccini, vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Vittoria Puccini ha avuto una lunga relazione con Alessandro Preziosi. I due, dopo essersi conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa, sono stati insieme per sei anni dal 2004 al 2010 e hanno avuto una figlia, Elisa, nata nel 2006. Dopo aver chiuso la relazione con Preziosi, Puccini si è fidanzata con Claudio Santamaria, storia durata però solamente due anni. Attualmente ha una relazione con Fabrizio Lucci, più grande di lei di 20 anni, incontrato sul set di Anna Karenina. Attiva sui social, ha un profilo Instagram con 200 mila follower dove pubblica scatti personali e professionali.