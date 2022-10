La vittoria di Meloni, l’occupazione del Manzoni e la bolla di Milano: il racconto della settimana

Con DFA non ci vediamo come minimo da Natale e non ci sentiamo da mesi, dal suo viaggio in Israele e da quando è misteriosamente scomparso, riapparendo improvvisamente settimana scorsa a Fiumicino a bordo di un aereo della Farnesina. La tv e i giornali non ne hanno mai parlato e la notizia è rimasta riservatissima, grazie al sapiente lavoro dell’Arnaldo e degli agganci che la sua famiglia ha in politica da decenni. «Ciao, fratello», mi ha detto, come ci fossimo lasciati la sera prima in birreria. E subito, da veri personaggi frosci di Jean Jenet ci siamo abbracciati forte, davanti all’entrata di Palazzo Reale in Piazza Duomo a Milano, baciati sulle guance ispide di barba giovane, vicino agli angoli della bocca. Anche se tanto giovani, a 42 anni suonati entrambi, non siamo più.

Si è presentato DFA con due regali per me, che ho scartato mentre ci bevevamo un paio di caffè al Camparino, in Galleria, in una giornata piovosa di fine settembre. «Oggi è il 29 settembre, come il titolo di quella canzone dell’Equipe 84», gli ho detto, «mi sembra il giorno giusto per ricevere un vinile», ho aggiunto poi, tirando fuori dal pacchetto un disco ultracolorato di Jovanotti, prodotto da Universal, con sopra disegnato un gigantesco soleluna mega sorridente, stampato in occasione del trentennale di Lorenzo 1992. «Cazzo fradèl, che figata!», ho urlato, «pensa, che ricordo ancora oggi con esattezza il giorno in cui da ginocchiuto 12enne ho trascinato mio zio Ezzelino al negozio di musica che c’era una volta in via Pisacane per comperarmi la musicassetta di questo album del Jova e lui non voleva perché diceva che Jovanotti era un drogato, solo perché aveva l’orecchino». «Tu sei pazzo per questo Jovanotti», mi ha risposto lui, sorridendo e invitandomi a scartare anche il secondo regalo: un cappellino da baseball degli Yankees, nel classico colore blu navy, che gli avevo chiesto, su per giù, tipo 15 anni fa, quando andò a New York in viaggio di nozze con la sua prima moglie e che non mi portò mai. «Meglio tardi che mai? No?», mi dice, «non ci vediamo da un po’ e ho immaginato ti avrebbe fatto piacere comunque, anche se con qualche anno di ritardo». Sono pazzo per i cappelli da anni. Cappelli di ogni tipo: da baseball, fez, Panama, di lana da pescatore tipo Steve Zizou, tutti matti di paglia. E ancora: Fedora, Borsalino, coppole irlandesi, capelli da cowboy. Ogni viaggio che faccio, sempre, da New York a Parigi, dalla Grecia alla Sicilia torno indietro con un cappello. La storia del New Era, leggendario produttore americano di cappellini da baseball, è però una roba a parte. Nacque 100 anni fa ed è diventato nel tempo un’icona culturale, aiutato anche, nel 1994, da una telefonata di Spike Lee che commissionò alla casa madre newyorchese un cappellino rosso degli Yankees, lanciandolo definitivamente nell’Olimpo della Street Culture trasformandolo in un simbolo iconico a livello culturale. Ed è questo il motivo per cui ogni ragazzo della mia generazione ha, o aveva, un New Era, nel proprio guardaroba.

Qualche minuto dopo siamo dentro a Palazzo Reale per vedere la mostra di Richard Avedon, che molti di voi forse avranno visto pubblicizzata in città da un grosso manifesto raffigurante Nastassja Kinski avvolta da un enorme serpente. «È un grande Avedon», mi dice DFA, «è in assoluto il numero 2». «Perché, chi sarebbe il numero 1?», chiedo. «Beh, Irving Penn, ovvio», ghigna lui. Più tardi DFA vuole che gli faccia da guida nei baretti che sono spuntati negli ultimi anni in città, anche se al massimo oggi io conosco qualche caffetteria hipster. Per quanto mi riguarda invece, dal canto mio, sono curioso di sapere cosa gli è successo in Israele in questi ultimi mesi. Così adesso siamo seduti al bar del Park Hyatt, sono quasi le cinque del pomeriggio e iniziamo a chiacchierare del più e del meno con davanti ad un paio di Bloody Mary, preparati a regola d’arte, con indosso le nostre Nike in goretex e le nostre felpe con il cappuccio, entrambe Carhartt.

«Come sta Ofelia?».

«Direi bene, se la cava, siamo già da buttare ed è solo la fine di settembre. In qualche modo resisteremo».

«Direi, fratello, che non vi potete proprio lamentare. Non conosco nessuno che fa la tua vita e per di più, considerando che non hai mai una lira in tasca, la cosa assume proporzioni mitologiche. Faccio un riassunto della tua estate che se non erro si è svolta tra barche a vela, viaggi in Sicilia, un mese di Grecia, Jova Beach Party vari, festival culturali a Camogli e altri viaggi in Sardegna. Cazzo vuoi di più?».

«Sì, vabbè, considera che faccio anche 300 lavori per permettermi tutto questo tra il bar, i giornali, la radio e compagnia bella. A fine luglio volevo suicidarmi».

«Non farlo, vai alla grande fratello, pensa a com’eri e a come sei adesso».

«Cazzo, sì, giravo sottosopra, se ci ripenso…».

«Da quando quella donna è entrata nella tua vita sei in perenne ascesa. Se fossi un azione io investirei su di te. Le azioni Frateff. Sempre in rialzo dal 2010».

«Effettivamente ne parlavo al telefono con Fede prima delle vacanze, dell’impatto che Ofelia ha avuto sulla mia esistenza. Secondo lui è una sorta di risarcimento karmico. L’unica cosa buona che mi sia successa, come canta Jova in quel pezzo. Pensa che la sera prima di partire per la Grecia, mentre giocavo con i vinili, ho messo su quella canzone a tutto volume e, a casa da solo, mi sono commosso pensando a Ofelia e alla nostra storia. Piangevo come un bambino».

«Che cazzo, tu sei pazzo per questo Jovanotti, te l’ho già detto. Non stai bene».

«Vabbè fratello, Jovanotti a parte, mi vuoi dire che cazzo ti è successo in Israele?».

«Dopo ti dico. Ma adesso che è tornato il fascismo in Italia, e aggiungo che a me la Meloni arrapa pure, che ne pensi di trasferirti con Ofelia a BCN. Secondo me è giunta l’ora».

«Eh sarebbe da fare. Che brutta storia le elezioni. Nel mio quartiere comunque, “baluardo della gauche”, la sinistra ha preso il 38 per cento e Calenda addirittura il 23. Una cazzo di bolla. L’Italia dovrebbe essere come Porta Venezia per quanto mi riguarda, o almeno come Milano. L’altro giorno per esempio hanno occupato il liceo Manzoni per protesta. È accanto allo studio del mio strizza e ho visto un certo movimento, passandoci davanti in bicicletta».

«Cazzo, le barricate che fate qui a Milano son sempre eleganti, con i licei classici del centro, frequentati dai figli di papà, sempre in prima linea».

«Ma al Volta occupavamo? Io non mi ricordo».

«Certo che occupavamo. Era fighissimo. Ci si drogava come pazzi, si limonava duro tutto il tempo, ma all’epoca la politica era una cosa seria. Non come oggi. Tu non ti ricordi perché eri fascista, preferivi andare a ballare in discoteca e alle occupazioni non c’eri mai».

«Fascista! Che paroloni. Sono stato dannunziano, semmai, per un periodo. Ma era più una posa di rottura, per rompere i coglioni, che so, come le svastiche nel punk di Syd Vicious o come il principino Harry che si presentava alle feste vestito da nazi. Fascista è ingeneroso».

«Secondo me sbagli a rinnegare. Sei come Ferrara o come gli altri tuoi idoli dinosauri, però al contrario. Fanne motivo di vanto».

«E se mi posso permettere, fratello, non ti dimenticare che sono stato per anni una delle voci della più importante radio della sinistra milanese e nelle mie trasmissioni ho dedicato ore alle battaglie per i diritti civili dando spazio a ong, associazioni varie, squadre di calcio formate da rifugiati, mondo arcobaleno e compagnia bella. Cazzo fascista no!».

«Ma sì, infatti. Non temi critiche. La tua storia parla per te. E poi anche il tuo amico Lorenzo ormai è icona della destra». «Vabbè, fascismo a parte, che tanto non mi convinci, cazzo è successo in Israele? Ci hai fatto cacare addosso tutti quanti».

«Sì, ci credo, so che è circolata una fotografia con me e un mini uzi in mano. I miei pensavano fossi diventato un terrorista. In realtà ero a Tel Aviv per una campagna fotografica per quelli della Beretta. Ti ricordi di Carlo, quella specie di Bret Easton Ellis dei poveri, era al collegio con noi a Le Rosey a Ginevra. È uno che si mette parecchio in mostra, 150 K di follower su Instagram, gira con una mercedes Serie G opaca, possiede yacht megagalattici e poi ha quel touch identitario dal quale non si separa mai. Quella cazzo di mitraglietta. È successo che durante una retata ai confini con la Palestina gli sbirri israeliani mi hanno beccato con quella cazzo di uzi, che tra l’altro mi serviva per scattare, e così mi hanno dato detenzione illegale di porto d’armi e mi sono fatto tre mesi al gabbio in un carcere israeliano. Poi sono intervenuti i miei con dei mega avvocati e sono stato espulso dal Paese come non gradito. Questa in poche parole la storia».

«Che cazzo, e Carlo?».

«Ma che si fotta, se ne è sbattuto letteralmente la minchia. Sarà in qualche parte del mondo a Dubai, a Forte dei Marmi o a Skt Moritz, con quel suo cazzo di set di valigie leopardate, a scoparsi una delle sue modelle o modelline con le quali è solito farsi fotografare da vero rich kid qual è». «Che stronzo!».

«Esatto, facevamo bene ai tempi del collegio a mettergli la merda nei Ferrero Rocher e a fargliela mangiare». «Hahaha, vero. Mi ricordo anche quando andavamo a troie e cagavamo sul giornale e glielo mostravamo dal finestrino della macchina mentre stava scopando. Hahaha, troppo divertente».

«Comunque a parte quella testa di cazzo, in Palestina ho perso la testa per una ragazzina. Si chiama Ahmad. Mi ha letteralmente detonato il cervello, fratello».

«Ma che cazzo fratello, tu hai una famiglia, dei figli».

«Sì, è vero, fratello, ma tu non hai idea che bocchini che fa Ahmad».

«Ma scusa è strano, Ahmad non è un nome maschile?».