Chi sono le vittime di Ischia: da Eleonora ai tre bambini (tra cui un neonato)

Sono otto le vittime accertate a Casamicciola, Ischia, dove sabato si è abbattuta una violenta frana che in breve tempo ha distrutto parte del comune. Il bilancio potrebbe salire con il passare delle ore, dato che risultano ancora alcuni dispersi.

Chi sono le vittime della frana ad Ischia

La prima persona ad essere stata trovata senza vita è Eleonora Sirabella, commessa di 31 anni. La donna abitava insieme al marito, ancora disperso, in una delle palazzine maggiormente colpite dalla frana. Secondo quanto ricostruito, aveva provato a chiedere aiuto al padre che, bloccato dal fiume di detriti, non era riuscito a raggiungerla. Il ritrovamento del suo cadavere è avvenuto sabato pomeriggio in piazza Maio, dove il fango l’avrebbe trascinata dopo aver inghiottito la sua abitazione. Del consorte, Salvatore Impagliazzo, ancora nessuna traccia.

Oltre a lei, sono state accertate altre sette vittime delle quali sei facenti parte di due famiglie. La prima era composta da Gianluca Monti, tassista, Valentina Castagna, casalinga, e dai loro tre figli Michele, Francesco e Maria Teresa. La loro casa è stata investita solo per metà dal fiume di fango e alcuni parenti erano riusciti a raggiungerla anche prima dei soccorritori, provando a chiamare Gianluca e Valentina senza tuttavia ricevere risposta. Domenica pomeriggio le squadre di soccorso hanno trovato i corpi senza vita della piccola Maria Teresa, 6 anni, e di Francesco, 11 anni.

Recuperato l’ottavo cadavere

Straziante anche la vicenda dell’altra famiglia completamente distrutta dalla tragedia. Tutti e tre i membri, padre madre e figlio, sono stati trovati morti e portati nella sala mortuaria dell’ospedale Rizzoli. Si tratta di Maurizio Scotto di Minico, 32 anni, prima cameriere e poi pizzaiolo, Giovanna Mazzella, 30 anni, titolare di un piccolo negozio, e del loro neonato Giovangiuseppe, nato da poco più di tre settimane.

Oltre a loro, sono stati recuperati i cadaveri di Nikolinka Gancheva Blangova, donna di 58 anni originaria della Bulgaria, e di un uomo di cui non è ancora nota l’identità.