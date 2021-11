Vitti d’arte, Vitti d’amore stasera su Rai 3: da Giannini a Paola Cortellesi, i protagonisti del documentario

In occasione dei suoi 90 anni, Rai3 celebra Monica Vitti con Vitti d’arte, Vitti d’amore, in onda stasera venerdì 5 novembre 2021, alle 21.25. Diretto da Fabrizio Corallo e prodotto da Dazzle Communication, Rai Documentari e Indigo Film, il documentario ripercorre la vita e la folgorante carriera della celebre attrice, simbolo degli anni d’oro del cinema italiano e anti-diva per eccellenza.

Una serata per celebrare i novant’anni di #MonicaVitti, icona del cinema italiano. “Vitti d'arte, Vitti d'amore”, il documentario di Fabrizio Corallo, in prima visione, questa sera alle 21.20 su #Rai3 pic.twitter.com/WnE1SHe9Ty — Rai3 (@RaiTre) November 5, 2021

Vitti d’arte, Vitti d’amore: le cose da sapere sul documentario in onda stasera su Rai 3

Vitti d’arte, Vitti d’amore: un viaggio nel mondo di Monica Vitti

Vitti d’arte, Vitti d’amore si presenta come un vero e proprio racconto del percorso professionale, delle nevrosi e della vitalità di Monica Vitti attraverso le voci di chi l’ha conosciuta, amata e scelta come modello di ispirazione. Si parte dagli esordi in teatro, per passare poi ai primi film drammatici, che la fecero diventare un’icona del cinema ‘impegnato’, fino alla consacrazione a unica ‘mattatrice’ della commedia all’italiana, in grado di tenere testa a colleghi come Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Spazio, poi, alle collaborazioni, ai legami sentimentali, alla verve e alla professionalità di una donna ben diversa da quel che lasciava vedere a spettatori e critica sui set cinematografici o sul palcoscenico. Spavalda, gentile, attenta ai dettagli, un riferimento per le donne della sua epoca e di quelle a venire. Un personaggio che, nonostante da anni sia lontano dalle scene, continua a mantenere il suo allure e a farsi amare dal pubblico in maniera incondizionata.

Vitti d’arte, Vitti d’amore: tutti i personaggi intervistati nel documentario

A delinearne un ritratto dettagliato e carico di affetto ci penseranno i personaggi che hanno recitato, diviso il set o, semplicemente, condiviso un momento con lei. Tra questi, l’attrice Paola Cortellesi, i registi Michele Placido, Citto Maselli ed Enrico Vanzina, le scrittrici Barbara Alberti e Laura Delli Colli, l’addetto stampa Enrico Lucherini, gli attori Christian De Sica, Carlo Verdone e Giancarlo Giannini, l’attrice Pilar Fogliati e lo scrittore Sandro Veronesi.Non mancherà, ovviamente, anche il contributo di critici e sceneggiatori che ne hanno lavorato con lei e ne hanno tessuto le lodi sulla carta stampata.