Incidente a Vitorchiano, treno travolge jeep: ricoverata un’intera famgilia

Paura a Vitorchiano, comune in provincia di Viterbo, dove un treno ha travolto una jeep nei pressi di un passaggio a livello distruggendo l’auto e trascinandola sulle rotaie per oltre cento metri. Tutta la famiglia a bordo della vettura, compreso un bambino, è ricoverata all’ospedale.Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare.

Incidente a Vitorchiano: treno contro jeep

Il fatto è accaduto in prossimità dell’incrocio di via Piangoni lungo la linea che collega Viterbo a Civita Castellana. Secondo quanto ricostruito, una jeep stava viaggiando nel proprio senso di marcia quando, al momento di attraversare il passaggio a livello, è stata travolta dal treno in corsa. L’auto è stata poi trascinata per oltre cento metri sulle rotaie fino all’arresto del convoglio.

A bordo c’era un’intera famiglia, composta da due adulti e due bambini, che è rimasta ferita nello scontro. I passeggeri sono stati tutti trasportati in ospedale, dove hanno passato la notte per ulteriori accertamenti. Per i più piccoli è stato necessario il trasporto all’ospedale Bambino Gesù di Roma ma, fortunatamente, nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

Oltre agli operatori sanitari, sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Indagini in corso

«Dall’ultimo vagone dove eravamo non ci siamo accorti di niente. L’impatto non si è percepito, il treno si è fermato e abbiamo capito cosa fosse accaduto solo dopo che ci hanno fatto scendere», hanno raccontato alcuni ragazzi che viaggiavano nell’ultimo vagone del treno. Le motivazioni della collisione sono ancora da accertare e i Vigili del Fuoco, giunti con una squadra di cinque persone e un mezzo pesante, hanno lavorato per rimuovere la vettura dai binari. Durante le operazioni sono stati soppressi alcuni treni.