Dove vedere Vitesse – Roma di Conference League? orario, arbitro, formazioni

Si apre oggi ufficialmente la fase a eliminazione diretta della Conference League per la Roma di José Mourinho. Grazie al primo posto nei gironi, i giallorossi hanno infatti potuto evitare l’ostacolo spareggi con le retrocesse dall’Europa League, aggiudicandosi un posto diretto negli ottavi di finale. Stasera 10 marzo, in diretta alle 18,45 su Sky Sport Uno e Dazn, andrà in scena Vitesse – Roma, gara che potrà dire molto sulle ambizioni stagionali dei capitolini. La visione sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo.

«I dettagli sono importanti e le condizioni del campo sono tremende, sembra abbia ospitato un concerto heavy metal», ha sbottato Mourinho in conferenza stampa che però ha poi chiesto concentrazione ai suoi. «Non ci sarà turnover, la Conference League resta un nostro obiettivo». Vincere la competizione infatti consentirebbe alla Roma di staccare un biglietto per l’Europa del prossimo anno, qualora in campionato la classifica non dovesse sorridere. Occhio però al Vitesse che già nei gironi è stato in grado di dare filo da torcere al Rennes e al Tottenham, eliminato proprio nella prima fase del torneo. Letsch, allenatore degli olandesi, ci crede: «Partiamo sfavoriti, ma vogliamo fare una bella prestazione per i tifosi». Arbitro di Vitesse – Roma sarà il polacco Paweł Raczkowski, con assistenti Radosław Siejka e Adam Kupsik e quarto uomo Tomasz Musiał. In questa fase, la Conference League non prevede ancora la presenza del Var.

Vitesse – Roma, le probabili formazioni di stasera 10 marzo 2022 su Sky Sport e Dazn

Qui Vitesse, c’è l’ex Fiorentina Rasmussen

Capace di battere fra le mura amiche il Tottenham dell’allora allenatore Espirito Santo, il Vitesse non è una squadra da sottovalutare. Nell’undici di Letsch ci saranno Houwen fra i pali, protetto poi da una linea a cinque con Doekhi, Oroz e l’ex Fiorentina Rasmussen al centro. Sulle fasce ci saranno a destra Dasa e a sinistra Wittek. Centrocampo a tre con Tronstad in regia, che vanterà la protezione delle mezzali Bero e Domgjoni. In attacco, al fianco di Openda, si rivedrà Grbic che torna dopo aver scontato un turno di squalifica.

Qui Roma, rientra Oliveira, confermati Abraham – Zaniolo

Come preannunciato da Mourinho, la Roma non farà turnover per il match di andata di Conference League. Ecco che dunque, davanti al portiere Rui Patricio, ci sarà il terzetto formato da Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo si rivedrà Sergio Oliveira al fianco di Mkhytaryan, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Karsdorp e Viña, con Maitland-Niles pronto dalla panchina. Pellegrini si muoverà invece dietro le due punte, che saranno Zaniolo e Abraham, che con la rete contro l’Atalanta ha raggiunto già quota 20 marcature nella sua prima stagione in giallorosso.

VITESSE (3-5-2): Houwen; Dasa, Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Bero, Tronstad, Domgjoni; Openda, Grbic. All.: Letsch.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, S. Oliveira, Mkhytarian, Viña; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.