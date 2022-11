La vita che verrà stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, stasera 25 novembre alle 21.25 su Rai3 arriva La vita che verrà di Phyllida Lloyd. La trama racconta la difficile vita di una giovane madre, in continua fuga dal marito violento. Vittima anche di un sistema immobiliare ingiusto, decide all’improvviso di costruirsi un’abitazione per conto proprio grazie a un tutorial online. Nel cast Clare Dunne, Conleth Hill, Harriet Walter e Molly McCann. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La vita che verrà, trama e cast del film stasera 25 novembre 2022 su Rai3

La narrazione del film di Lloyd si concentra su Sandra (Clare Dunne), un giovane donna e madre di due bambine piccole. Un giorno scopre che suo marito Gary (Ian Lloyd Anderson), un uomo violento che abusa sempre di lei, intende andar via di casa grazie a un bel gruzzoletto messo da parte. Decide così di anticiparlo, scappando da lui assieme alle figliolette. Quel giorno però, per l’ennesima volta, l’uomo la picchia con calci e pugni, le rompe una mano e le tira i capelli. Dopodiché l’uomo continua a vedere le figlie nei weekend ma Sandra, sapientemente, prende le distanze quanto più possibile.

Tra un lavoro e l’altro, sempre sacrificando se stessa per il bene delle bambine, cerca anche una nuova casa dove iniziare una nuova vita. Si scontra però con un sistema immobiliare ingiusto, che non le permette mai di mantenere un alloggio stabile e sicuro per lei e le sue figlie. Un giorno, però, scopre online il video di un documentarista che spiega come costruirsi una casa da soli. Pur senza chiederlo, un po’ per paura e un po’ per vergogna, Sandra ottiene l’aiuto della sua datrice di lavoro Peggy (Harriet Walter) che le dona il suo giardino incolto da anni. Aido Deveney (Conleth Hill) e la sua ditta penseranno al resto, dando finalmente un nido sicuro alla donna e alle sue due bambine.

La vita che verrà, qualche curiosità sul film stasera 25 novembre 2022 su Rai3

Interprete principale del film è Clare Dunne, attrice apparsa anche per piccoli ruoli in The Last Duel di Ridley Scott e Spiderman: Far From Home. Qui, oltre a vestire i panni della protagonista Sandra, è anche autrice della sceneggiatura del film. Alla regia c’è invece Phyllida Lloyd, già dietro la macchina da presa di Mamma Mia!, musical degli ABBA, sia al cinema sia a teatro e The Iron Lady. Nel cast compare anche Conleth Hill, celebre per aver ricoperto per anni il ruolo di Lord Varys nella serie HBO Il Trono di Spade. Ottima la critica, tanto che su Rotten Tomatoes vanta 140 recensioni con il 94 per cento di positività. Alto anche l’indice di gradimento del pubblico pari all’84 per cento.