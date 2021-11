Le canzoni di Alanis Morissette sono state, e continuano a essere, la colonna sonora di una generazione. L’artista nata in Canada ha macinato record discografici, primi posti in classifica e concerti sold out quando non esisteva la spinta dei social e neppure Spotify. Ha conquistato sette Grammy Award, una stella sulla Canada’s Walk of Fame e una pioggia di riconoscimenti. E ora, dopo una carriera sfolgorante, la cantautrice canadese è pronta a portare a casa l’ennesimo successo. Si tratta di Relatable, una sitcom firmata ABC e vagamente ispirata alla sua vita. Un progetto nel quale, oltre a firmare la colonna sonora, sarà coinvolta anche come produttore esecutivo.

Relatable, un mix tra commedia e biografia

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, Relatable seguirà la quotidianità di una donna sui 40 anni, sposata e madre di 3 figli, con un passato da rockstar internazionale. Diventata famosa per aver scritto e intonato pezzi pervasi di ribellione femminile e frustrazione adolescenziale, che l’hanno resa portavoce di una gioventù che si ritrovava nelle sue idee e nel suo modo di manifestarle. La donna, tuttavia, non riesce ad avere la stessa presa sulla sua famiglia. In particolare sui suoi ragazzi, nonostante la forte complicità che li lega. A metà tra la comedy e il biopic, Relatable attingerà dalla biografia della cantante di Ironic nella costruzione della trama e delle storie dei protagonisti ma, come precisato anche dal network, i personaggi saranno frutto dell’immaginazione degli autori e degli sceneggiatori. A occuparsi dell’episodio pilota e della scrittura dei copioni saranno Elizabeth Beckwith (già firma delle serie cult The Goldbergs e Speechless) e lo showrunner Christopher Moynihan, che ha lavorato alla sitcom Man Up e a Marlon, situation comedy targata NBC. La parte produttiva, invece, sarà gestita da Disney’s 20th Television, Thruline Entertainment e Crush Music.

La rinascita professionale di Alanis Morissette

Dopo diverso tempo lontana dai riflettori, lo scorso anno Morissette è ritornata sulla cresta dell’onda con un road tour per celebrare il 25esimo anniversario del suo disco d’esordio e col lancio del suo decimo album. Ma non solo. È approdata in televisione come giudice del music show Alter Ego e il suo Jagged Little Pill, quell’opera prima che le ha spalancato le porte della scena musicale, l’ha portata fino a Broadway. Con un musical che, interamente costruito sul concept delle sue canzoni, ha appassionato il pubblico e fatto incetta di nomination ai Tony Award (oltre 15), vincendone due.