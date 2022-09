Visti umanitari ai russi in fuga, l’Europa si divide

Russi in fuga o impegnati in proteste contro la mobilitazione parziale. È quanto ottenuto da Vladimir Putin con il suo annuncio: spaventati dalla possibilità di finire a combattere in Ucraina, molti cittadini della Federazione Russa hanno preferito volare in Armenia e Turchia, esaurendo in poche ore i voli per questi Paesi. Tanti altri stanno pensando di fuggire. Sì ma dove e come, considerando che l’Europa ha reso più complicata la concessione di visti turistici? Secondo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, l’Ue dovrebbe concedere visti umanitari ai russi in fuga a causa della mobilitazione parziale o in pericolo per le proprie idee politiche. In tal senso, l’Europa appare spaccata.

Lo stop imposto da Polonia, Lettonia, Estonia e Lituania

L’Ue ha adottato il 6 settembre una proposta per sospendere completamente un accordo di facilitazione del visto con la Russia, misura poi entrata in vigore il 12 del mese. Polonia, Lettonia, Estonia e Lituania hanno deciso di porre restrizioni a partire dal 19 settembre ai russi che tentano di entrare in questi quattro Paesi.

La Repubblica Ceca dice no ai russi in fuga

La Repubblica Ceca chiude le porte ai russi in fuga. Coloro che scappano per evitare la mobilitazione non otterranno visti umanitari da Praga. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Jan Lipavsky. Il premier ceco, Petr Fiala, ha dichiarato che non ci sono le condizioni per il rilascio di visto umanitari.

L’Ungheria continuerà a rilasciare visti Schengen

L’Ungheria intende invece continuare a concedere i suoi visti Schengen ai cittadini russi: per accedere al Paese non c’è dunque bisogno di visti umanitari e di richieste di asilo, basta riuscire ad arrivarci come vacanzieri. In parole povere è quanto affermato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un’intervista all’agenzia russa Tass, concessa a New York a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.

La Finlandia chiude i confini ai turisti russi

In Finlandia, negli ultimi giorni è raddoppiato il numero di persone entrate dalla Russia. Lo ha reso noto la governatrice della regione della Carelia meridionale, Satu Sikanen: Helsinki ha annunciato che chiuderà i confini ai turisti russi per ridurre significativamente il numero di persone in arrivo.

La Germania chiede una soluzione coordinata

La Germania chiede invece una soluzione coordinata a livello europeo. Se da una parte esiste il diritto all’asilo per chi si oppone a un regime, in ogni caso, sarebbe necessario fare le necessarie verifiche su ogni caso, in modo da capire se ci sia stata effettivamente una diserzione e non una fuga preventiva.