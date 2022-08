Visti Ue: sospeso l’accordo con la Russia, no al divieto

I ministri degli Esteri dell’Ue riuniti a Praga si sono accordati sull’annullamento dell’accordo con la Russia sul rilascio semplificato dei visti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. Gli Stati membri restano quindi divisi sul divieto totale del rilascio. Germania e Francia, che alla vigilia dell’incontro avevano presentato un documento non ufficiale congiunto sulle misure per arginare la propaganda interna di Putin, avevano suggerito cautela temendo che un blocco totale del rilascio dei visti sarebbe stato controproducente e non avrebbe fatto altro che alimentare la narrazione anti-occidentale di Mosca. Contraria al bando anche l’Ungheria. Altri Paesi come Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Polonia chiedono invece una linea più dura e hanno già annunciato che procederanno con il divieto dei visti se non si troverà un accordo con l’Ue.

«Abbiamo assistito a un aumento sostanziale dei valichi di frontiera dalla Russia agli Stati vicini. Questo sta diventando un rischio per la sicurezza», ha dichiarato il capo della politica estera dell’Ue Josep Borell. «Pertanto, concordiamo oggi con i ministri degli Esteri dell’Ue sulla sospensione completa dell’accordo di facilitazione del visto Ue-Russia».

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.

We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022