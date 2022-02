Chi sono Visintin e Moioli, medaglia d’argento nello snowboard cross misto a Pechino 2022

Lo snowboard cross regala un’altra medaglia all’Italia alle Olimpiadi di Pechino 2022. La coppia composta da Michela Moioli, campionessa olimpica quattro anni fa, e Omar Visintin, bronzo nell’individuale in Cina, ha infatti conquistato l’argento nello snowboard cross misto, disciplina alla prima apparizione ai Giochi Olimpici Invernali. La coppia azzurra è arrivata dietro agli statunitensi Baumgartner-Jacobellis. Applausi anche per Sommariva e Carpano, l’altra coppia azzurra, che si sono piazzati al quarto posto. Le cose da sapere su Michela Moioli e Omar Visintin.

Michela Moioli, l’oro a Pyeongchang e il riscatto dopo il bis fallito a Pechino

Scelta come portabandiera dell’Italia dopo il forfait della grande amica Sofia Goggia, Michela Moioli è nata nel 1995 ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, città dove vive tuttora. Vincitrice di tre edizioni della Coppa del Mondo (2016, 2018, 2020) e di sei medaglie ai Mondiali (tre d’argento e altrettante di bronzo) ai Giochi di Pyeongchang ha scritto il suo nome nella storia dello sport invernale italiano, diventando la prima azzurra di sempre a laurearsi campionessa olimpica nello snowboard cross: solo ottava in Cina nella prova individuale, si è però rifatta in quella mista. Come ha raccontato in un’intervista, ha messo gli sci ai piedi a due anni e mezzo, passando poi allo snowboard quando ne aveva otto, ottenendo le prime due vittorie con tavole a noleggio. A proposito di tavole, Michela Moioli è una grande appassionata di surf. La nostra portabandiera ha un barboncino di nome Rocco e studia Scienze Motorie all’università.

Omar Visintin, sua la prima medaglia olimpica italiana nello snowboard maschile

Classe 1989, Omar Visintin partecipa per la terza volta ai Giochi Olimpici Invernali. A Pechino non era certo arrivato tra i grandi favoriti, complice un grave infortunio: caduto il 10 dicembre scorso, durante una gara in Austria, ha riportato un trauma cranico con commozione cerebrale e una frattura al gomito. Sottoposto a un intervento chirurgico, il suo è stato un vero recupero lampo. Con ben due medaglie messe al collo, visto il bronzo nell’individuale conquistato in Cina pochi giorni fa, la prima in assoluto nello snowboard maschile. In forza al Gruppo Sportivo dell’Esercito (prima per mantenersi consegnava pizze), vanta in carriera anche un argento mondiale (Park City, 2019) e la Coppa del mondo di specialità nel 2014. Come Moioli, anche lui ama il surf e per questo d’estate va spesso in Portogallo. E anche lui ha un cane, Baku, che appare spesso sulla sua pagina Instagram. Curiosità: conosciuto per il suo look come “il baffo di Merano”, città dove è nato, in realtà vive a Lagundo.