Visibilia, Santanchè: «Falso che io sia indagata, pronta a querelare»

La Procura di Milano ha presentato al Tribunale fallimentare un’istanza di «liquidazione giudiziale», ossia di fallimento, di Visibilia Editore, la case editrice fondata da Daniela Santanchè. La neo ministra del Turismo di FdI era prima azionista della società, che ora «versa in evidente e manifesto stato di insolvenza». La senatrice nega però di essere indagata per bancarotta e false comunicazioni sociali.

Visibilia, Santanchè: «pronta a querelare»

Le indagini del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf sono partite da un esposto di soci di minoranza di Visibilia Editore. Come spesso avviene in questi casi, alle analisi è seguita l’apertura di un fascicolo per ipotesi di bancarotta. Al momento, sarebbero in valutazione gli ex amministratori, tra cui anche Santanchè. La senatrice FdI è stata presidente e Ad tra il 2016 e lo scorso gennaio e che di recente ha dismesso le quote. Sempre su valutazioni agli atti della Gdf, si contesterebbero anche presunte false comunicazioni sociali.

Lei tuttavia ha smentito con una nota del suo avvocato, Salvatore Sanzo. «La sen. Santanché non risulta indagata in alcun processo penale e da anni non ricopre alcuna carica in Visibilia Editore spa; – non risponde al vero che “sia aperto un fascicolo per ipotesi di bancarotta fraudolenta”, stante l’assenza del presupposto obiettivo della liquidazione giudiziale della società, soltanto ipotizzata in astratto».

«È assolutamente falso che io sia indagata e daremo corso a azioni legali. Non c’è nessun indagato», ha insistito la ministra del Turismo Daniela Santanchè a Radio Anch’io su Radio1. «Visibilia è una società che ho creato ma è stata venduta. C’è una cartella esattoriale non pagata e i nuovi soci faranno fronte. Non ci sono reati, non c’è un ipotesi reato. Né è giusto che i giornalisti scrivano cose che non hanno fondamento. Non ho mai querelato un giornalista, ma questa volta mi scateno», ha aggiunto.