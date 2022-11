Visibilia, Santanchè indagata per bancarotta e falso in bilancio

Daniela Santanché sembra essere indagata per bancarotta e falso in bilancio di Visibilia editore. La Santanché è stata fondatore e primo azionista ma ora asserisce che non ha nulla a che fare con l’azienda e che ha venduto tempo fa le sue quote.

L’indagine contro Visibilia editore

Il pm di Milano Roberto Fontana contro Visibilia ha deciso di procedere con un’istanza di «liquidazione giudiziale» vale a dire una richiesta di fallimento. Questo perché le analisi contabili effettuate dagli organi di controllo hanno rilevato un totale di 984mila euro di debiti scaduti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. L’indagine è condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. L’indagine che vede coinvolta anche Daniela Santanché è partita da un esposto dei soci di minoranza di Visibilia.

L’indagine ha evidenziato come i bilanci della società abbiano avuto «tra il 2016 e il 2020 costanti perdite già a far data dall’esercizio 2016». Inoltre, la Gdf ha anche sottolineato come dall’indagine risultano «gravi irregolarità nella gestione» ed emergerebbero «false comunicazioni sociali relative ai bilanci, almeno dal 2017, con particolare riguardo alle voci ‘avviamento’ e ‘imposte anticipate’». Ad ogni modo, bisognerà aspettare il 30 novembre per l’udienza del Tribunale fallimentare.

Le dichiarazioni di Daniela Santanché

Daniela Santanché ha voluto smentire le voci che la vedono indagata per il fallimento di Visibilia editore. Infatti, parlando di questo argomento, il ministro del Turismo del Governo Meloni ha dichiarato: «È falso che io sia indagata. Querelerò tutti coloro che vicino a Visibilia scrivono Santanchè, visto che io ho venduto tutte le quote. E peraltro nel caso di specie non solo non è indagata la Santanchè ma non c’è nessun indagato, perché il fascicolo è aperto a ‘modello 45’, quindi senza indagati».

L’esponente di Fratelli d’Italia dunque ha voluto mettere le cose in chiaro e ha allontanato da lei eventuali ombre che possono rovinare la sua reputazione.