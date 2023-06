Mattarella snobba Ignazio Visco, Fontana cita Hegel e le altre pillole del 1 giugno

Erano le ultime considerazioni, non solo finali, di Ignazio Visco, ma a Palazzo Koch, la sede romana della Banca d’Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non si è fatto vedere, snobbando l’evento e mandando in rappresentanza del Colle il fido Ugo Zampetti. La cerimonia può iniziare, c’è Gianni Letta. Ci sono Mario Draghi, Lamberto Dini, Carlo Cottarelli, Paolo Savona e Mario Monti, immancabili. I “marziani” leghisti Massimo Garavaglia e Gian Marco Centinaio. Le presenze “tecniche” di Carlo Messina, Gian Maria Gros Pietro, Alberto Nagel, Massimo Tononi, Andrea Orcel, Vittorio Grilli, Massimo Doris e Antonio Patuelli. Per farsi notare c’era pure Carlo Bonomi. Per non parlare di Emma Marcegaglia, “piazzata” su una sedia accanto a Messina. Giornalisti? Tanti, a cominciare da Roberto Sommella, che si faceva immortalare accanto a Draghi, e Osvaldo De Paolini.

Casa di lusso per la giornalista Rai

Nelle agenzie immobiliari romane c’è fibrillazione. Da qualche giorno arrivano le telefonate da un numero riservato, con una donna che si presenta come una “giornalista Rai” chiede informazioni sugli appartamenti più belli della zona Mazzini, ovvero a due passi dalla sede della televisione pubblica. Dice che «non ha problemi di prezzo», che l’immobile deve essere «grande e lussuoso» e, soprattutto, ha «molta fretta di concludere l’acquisto». Chi sarà? Sarà che la presidente Rai si chiama Marinella Soldi e certo il denaro non manca…

Lorenzo Fontana cita Hegel

Attenzione, attenzione: Lorenzo Fontana cita Georg Wilhelm Friedrich Hegel in un messaggio inviato agli studenti vincitori delle 1.000 borse di studio per neolaureati meritevoli per il master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, promosso dalla Fondazione Italia Usa. Scrive Fontana: «Sono veramente lieto che possiate iniziare questo master di Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy diretto dalla professoressa Stefania Giannini (già ministra, ndr). È un’esperienza altamente formativa, un traguardo che avete raggiunto esclusivamente con il vostro talento e con il vostro impegno». E qui arriva il bello: «Sono sicuro che saprete fare tesoro di un’opportunità così preziosa per la vostra formazione e, mi auguro, per un vostro rapido inserimento nel mondo del lavoro. È un corso impegnativo. “Senza passione – diceva il filosofo Hegel – nulla di grande è stato mai realizzato nel mondo’». Chissà se a Fontana hanno raccontato della passione hegeliana per la rivoluzione francese e per “l’albero delle libertà”, e molto altro ancora. Come diceva un tizio cinese, un certo Mao, «grande è la confusione sotto il cielo». Che poi è anche il titolo di un libro di Massimo D’Alema.

Urso beve Campari

A Roma Palazzo Piacentini, sede del Mimit guidato da Adolfo Urso, si riempie di pubblico in un pomeriggio lavorativo: come mai? C’è l’inaugurazione della mostra “Red in Italy – I colori del rosso nel design italiano”, con maxi bottiglie di Campari, scarpe di Ferragamo, frigorigeri Smeg. Tutto rosso. Che poi non è il colore preferito, almeno politicamente, da Urso. Il ministro, comunque, ha assaporato un cocktail. Mondanità assicurata grazie alla presenza della principessa Ruspoli. Anche se si tratta di un ministero, si trova sempre a via Veneto, la strada della Dolce vita.