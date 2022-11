Un virus di quasi 50 mila anni è stato scongelato dal permafrost siberiano

Un gruppo di scienziati dell’Università di Aix-Marseille, in Francia, ha rianimato e replicato in laboratorio dodici virus di diverse tipologie, prelevati da sette campioni di suolo perennemente ghiacciato della Siberia. Il più vecchio si chiama Pandoravirus yedoma ed era rimasto comgelato nel permafrost per 48.500 anni, mentre il più giovane ha “appena” 27 mila anni.

Il Pandoravirus è il secondo più grande tra tutti i generi virali conosciuti

Il Pandoravirus, che prende il nome dal vaso di Pandora, è un gigantesco genere di virus scoperto per la prima volta nel 2013. Dopo il Pitovirus, si tratta del secondo più grande per dimensioni fisiche di tutti i generi virali conosciuti: essendo lungo un micrometro e largo 0,5 micrometri, è visibile al microscopio ottico. I virus giganti del genere Pandoravirus, mille volte più grandi di quelli dell’influenza, hanno un genoma incredibilmente esteso e in minima parte conosciuto: quelli rianimati dagli scienziati francesi, infettivi per le amebe, sono innocui per l’uomo. In teoria sarebbe possibile far tornare attivi anche virus più antichi, ma la datazione al radiocarbonio normalmente usata per dare un’età al suolo ghiacciato non arriva più in là di 50 mila anni.

Studi di questo tipo sono necessari nell’ottica del cambiamento climatico

Il Pandoravirus è stato estratto 16 metri sotto il fondale di un lago della Jacuzia, in Siberia. «48.500 anni sono un record mondiale per un virus», ha dichiarato Jean-Michel Claverie dell’Università di Aix-Marseille in Francia, che con il suo team in passato aveva già riportato in vita altri due virus di 30 mila anni fa, provenienti da resti di mammut congelati nel permafrost. «Se gli antichi virus giganti rimangono infettivi dopo essere stati congelati per così tanto tempo, anche altri tipi di virus di mammiferi lo faranno». Nonostante possa sembrare molto rischioso, i ricercatori ritengono indagini di questo tipo necessarie nell’ottica del cambiamento climatico: l’incremento delle temperature potrebbe infatti causare il risveglio di antichi virus patogeni.