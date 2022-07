Virus di Marburg, le cose da sapere

Le autorità del Ghana hanno confermato due casi sospetti positivi al virus di Marburg, simile all’Ebola e causa di febbre emorragiche acute: si tratta dei primi nel Paese e i secondi nell’Africa Occidentale, dopo che il virus è stato identificato l’anno scorso in Guinea. È in corso un monitoraggio clinico sui contatti stretti dei positivi, già messi in quarantena. Le cose da sapere.

Virus di Marburg, i sintomi

I sintomi del virus di Marburg includono febbre, mal di testa, rigurgito di sangue e dolori muscolari. Si manifestano di solito entro sette giorni dall’infezione.

Virus di Marburg, come si trasmette

L’infezione viene trasmessa alle persone dai pipistrelli della frutta: il contagio avviene poi con il contatto con sangue infetto, altri fluidi o tessuti corporali o materiale o superfici infetti.

Virus di Marburg, cure e vaccino

Al momento non esistono vaccini né cure approvate per affrontare il virus di Marburg: viene affrontato con cure di supporto come la reidratazione con fluidi orali o endovenosi e il trattamento di sintomi specifici. Tuttavia occorre sottolineare che la capacità di trasmissione è molto bassa e che si tratta di un virus piuttosto raro.

Virus di Marburg, il tasso di mortalità

Il virus di Marburg, responsabile di una febbre emorragica ad elevata mortalità, ha fatto due vittime l’anno passato in Guinea. Nei focolai passati (Angola, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Sudafrica e Uganda), ha avuto un tasso di mortalità variabile dal 24 per cento all’88 per cento.

Virus di Marburg, perché si chiama così

Il virus di Marburg si chiama così perché fu isolato a seguito di un’epidemia di febbre emorragica verificatasi tra il personale di un laboratorio addetto alle colture cellulari, che aveva lavorato con reni di scimmie verdi ugandesi di recente importazione. Era il 1967. Altri casi di verificarono a Francoforte, sempre nell’allora Germania Ovest, e a Belgrado, in Jugoslavia.

Virus di Marburg, la risposta dell’Oms

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, già al lavoro per supportare le autorità ghanesi nel tracciamento, ha fatto sapere che e fa sapere che «i preparativi per la risposta a una possibile epidemia vanno fatti con velocità mentre ci sono ulteriori indagini in corso».