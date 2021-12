I virologi cantano Si si si vax, l’appello in rima sulle note di Jingle Bells

Per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione, si sa, ogni metodo è consentito. Così i virologi, complice l’esplosione del Covid, diventati delle vere e proprie star della tv ci hanno provato con una canzone. Il simpatico siparietto è andato in onda al termine di Un giorno da pecora, popolare trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. A interpretare Si vax, sono stati così Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco. Sulle di note di Jingle Bells gli autorevoli professori hanno dato ritmo a una sorta di vademecum per le ormai imminenti vacanze di Natale, segnate ancora una volta dal dilagare del virus, nella sua nuova variante Omicron.

Il testo della canzone Si vax, interpretata dai virologi

«Se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare», rima Pregliasco. E ancora: «Se vuoi andare al bar, felice a festeggiar, le dosi devi far». Bassetti canta «mangia il panettone», Crisanti a stretto giro risponde: «Vai a fare l’iniezione». Il messaggio d’altronde è sempre lo stesso: «Proteggi gli altri, oltre a proteggere anche te». Quindi il ritornello, naturalmente in coro: «Si si si vax, vacciniamoci». Un appello da cui nessuno è escluso: «Per il calo dei contagi, vacciniamo anche i Re Magi».

Si vax, la canzone dei virologi scatena le proteste su Twitter

E poco importa se alla fine non vinceranno il prossimo festival di Sanremo, in un momento complicato per tutti si sono messi in gioco, provando a strappare un sorriso e, magari, aspetto principale, hanno convinto qualcuno a farsi somministrare il vaccino, nonostante sui social siano scoppiate, come sempre, proteste e critiche.

Ci mancava la canzoncina sì sì vax dei tre virologi travestiti da buffoni. O il contrario? pic.twitter.com/4tCXh0pIio — Mauro Mazza (@MauroMazzaRai) December 21, 2021

Il farmaco resta infatti l’unico strumento utile ad arrestare la corsa del virus, che nella sola giornata di ieri in Italia ha causato 137 morti, 40 in più del giorno prima, e oltre 16 mila contagi.