Virginio Rognoni morto a 98 anni: fu ministro della DC negli anni di piombo

Addio a Virginio Rognoni, ex ministro della Democrazia Cristiana morto all’età di 98 anni nella sua casa di Pavia. Tra i politici italiani più conosciuti della seconda metà del Novecento, era stato anche docente alla facoltà di Giurisprudenza dell’università pavese.

Virginio Rognoni morto a 98 anni

La sua carriera politica è iniziata da deputato della DC negli anni Sessanta ed è proseguita, nel 1978, con l’ingresso al Viminale in sostituzione di Francesco Cossiga, che si era dimesso all’indomani del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro rapito e assassinato dalle Brigate Rosse. Da allora, Rognoni ha legato il proprio nome alla battaglia contro il terrorismo e, in seguito, ad altre emergenze connesse alla sicurezza e all’amministrazione della giustizia.

Durante i sei anni passati al Ministero dell’Interno ha visto susseguirsi colpi della lotta armata, perdite inferte dalle organizzazioni terroristiche alle istituzioni (la strage di piazza Nicosia, gli omicidi di Guido Rossa, Emilio Alessandrini, Vittorio Bachelet e molti altri), lo scandalo della P2 e l’emergenza della mafia che, tra il 1980 e il 1983, ha portato avanti i cosiddetti delitti politici in Sicilia – da quelli del presidente della Regione Piersanti Mattarella a quello del Generale Alberto Dalla Chiesa. A lui si deve la legge Rognoni-La Torre del 1982 che ha introdotto per la prima volta nel codice penale la previsione del reato di associazione di tipo mafioso.

L’addio alla politica e gli anni al Csm

Terminata l’esperienza agli Interni, nel 1986 è passato al ministero della Giustizia e poi, nel 1990, a quello della Difesa. Nel 1994, al termine dell’ultima legislatura in cui la DC era presente con il vecchio nome e il vecchio simbolo, ha concluso la sua esperienza nella vita pubblica. Solo nel 2002, nel pieno del governo Berlusconi, fu scelto dalla componente togata del Csm che lo votò in blocco come vice-presidente (ruolo che ha ricoperto per quattro anni). Erano i tempi del conflitto tra il leader azzurro e la giustizia e delle cosiddette leggi ad personam, in cui Rognoni si è battuto per difendere l’autonomia e l’indipendenza di pm e giudici. Terminato questo incarico, l’uomo è tornato nella sua Pavia dove, pochi giorni dopo il suo novantottesimo compleanno, si è spento nel sonno.