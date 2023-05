Virginia von Furstenberg, nipote di Gianni Agnelli, è stata trovata morta a Merano

E’ stato trovato ieri mattina privo di vita il corpo di Virginia Maria Clara von Fürstenberg: la donna giaceva sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace di Merano. La 48enne, nata a Genova ma residente a Milano, era un’artista, una poetessa, una stilista, oltre ad essere la nipote di Gianni Agnelli. La nonna, Clara, era sorella dell’Avvocato. Virginia Maria Clara, qualche mese fa, a febbraio, era scomparsa da casa, per poi fare rientro dopo due giorni.

Trova morta Virginia von Furstenberg

Dai primi rilievi, gli inquirenti intervenuti sul posto, dopo aver svolto una serie di accertamenti, hanno escluso le responsabilità di terzi nella caduta da una finestra sita ad un piano superiore. La donna era residente in zona Brera a Milano: figlia di Elisabetta Guarnati e del principe Sebastian Egon von Fuerstenberg, membro dell’omonima casata e fondatore di Banca Ifis, era la nipote dell’attrice principessa Ira von Fuerstenberg e dello stilista principe Egon von Fuerstenberg. Lo scorso 18 febbraio Virginia Maria Clara lasciò la sua casa senza avvisare nessuno. Il padre denunciò il suo allontanamento ai carabinieri di Marghera in provincia di Venezia, ma il giorno successivo lo annullò perché era rincasata.

La vita di Virginia Clara von Fuerstenberg

Virginia Maria Clara si è sposata tre volte e ha avuto cinque figli. Il primo matrimonio risale ai suoi primi 18 anni, nel 1992, quando sposò il barone Alexandre Csillaghy de Pacser prima di divorziare nel 2003. Durante la relazione nacquero il barone Miklo’s Tassilo Csillaghy e la baronessa Ginevra. Virginia Maria Clara diventò mamma per la terza volta nel 2002, quando nacque Clara Bacco Dondi dall’Orologio avuta dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi dall’Orologio. Due anni dopo, dal secondo matrimonio con Paco Polenghi, nacquero Otto Leone Maria Polenghi e Santiago Polenghi. Il terzo matrimonio del 28 ottobre del 2017 con Janusz Gawronski, un discendente di un’antica famiglia polacca, terminò tre anni dopo. Virginia Maria Clara von Fuerstenberg debuttò nel mondo della moda al Teatro Filodrammatici di Milano, nel 2011, e la sua sua prima collezione di 30 pezzi unici, in taglia unica e senza stagionalità, è stata venduta (a partire da tremila euro) in tre boutique italiane, a Milano, Firenze e Roma.