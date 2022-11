Virginia, sparatoria in un Walmart: ci sono vittime

Ancora una sparatoria di massa negli Stati Uniti. Ieri sera, intorno alle 22.15 ora locale, un uomo è entrato in un Walmart a Chesapeake, in Virginia, uccidendo diverse persone. Un primo bilancio parla di almeno 10 vittime, tra cui l’attentatore. Non è ancora chiaro se il killer abbia puntato l’arma contro se stesso o sia stato colpito da uno dei presenti nel centro commerciale, anche se da una prima analisi si tende a sposare l’ipotesi di un omicidio. La notizia è stata diffusa con un tweet dell’amministrazione della città.

Chesapeake Police confirm an active shooter incident with fatalities at the Walmart on Sam’s Circle. The shooter is deceased. Follow us here for the only official updates. Our first responders are well-trained and prepared to respond; please give them space to do so.

— City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 23, 2022