Virginia Sanjust, ex signorina buonasera, accusata di tentata estorsione

L’ex signorina buonasera Virginia Sanjust è accusata di tentata estorsione e danneggiamento per aver distrutto la casa della nonna oltre che di stalking ai danni dell’ex fidanzato. Figlia del barone Giovanni Sanjust di Teulada, appartenente ad una famiglia dell’aristocrazia sarda, e dell’attrice Antonella Interlenghi, la donna vanta nella sua discendenza anche due divi del cinema degli anni’50, Franco Interlenghi e Antonella Lualdi.

Virginia Sanjust accusata di tentata estorsione

Il debutto in televisione della Sunjust avvenne nel 2003, a 26 anni, tra le cosiddette “signorine buonasera”. Una parentesi, quella televisiva, che durò fino al 2004, quando prese parte come inviata al programma “Una giornata particolare” su Rai 1. Lontana dal piccolo schermo ormai da anni, si è tornati a parlare di lei a causa di alcune vicende turbolente che la videro protagonista: l’accusa di tentata estorsione e danneggiamento ai danni della nonna 91enne e il reato di stalking nei confronti dell’ex fidanzato.

Sarà giudicata con il rito abbreviato il 6 marzo

I fatti risalgono al 2020, quando la Sanjust avrebbe distrutto la casa della nonna, che si era rifiutata di dargli dei soldi rompendo quadri, lampade e finestre. La nonna si era rifugiata in una stanza dell’appartamento e ha deciso poi di denunciare la nipote.

Sempre tre anni fa, l’annunciatrice, si è resa artefice di nuovi reati ai danni dell’ex fidanzato, che hanno condotto al suo arresto in una casa di cura. «In più occasioni e a tutte le ore del giorno e della notte», si legge nell’accusa, Virginia avrebbe fatto irruzione a casa dell’uomo con il quale aveva avuto una relazione, che poi l’ha denunciata. Lo aveva perseguitato, entrando in casa sua dopo aver rotto il vetro di una finestra con un vaso di coccio. Il reato stalking gli è stato riconfigurato dal pm Antonio Verdi in violazione del domicilio e disturbo del sonno dei vicini e sarà giudicato nella stessa udienza per tentata estorsione il prossimo 6 marzo.