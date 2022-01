Virginia Raggi in fila per il tampone, Calenda: «Dica se è vaccinata»

L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, “incappucciata” per non farsi riconoscere, in fila per un tampone in una farmacia di piazzale delle Medaglie d’Oro. L’immagine, pubblicata da Repubblica, ha fatto il giro del web, scatenando un vero e proprio caso. L’ex inquilina del Campidoglio, che aveva annunciato a novembre 2020 di aver contratto il Covid, non ha mai detto reso noto di essersi poi vaccinata. E adesso il mondo della politica le chiede di fare chiarezza.

Virginia Raggi, cosa ha scritto Calenda

«Virginia Raggi dovrebbe almeno chiarire se si è vaccinata o meno. E qual è il suo pensiero sui vaccini. Avrà le sue ragioni e potrà esporle con efficacia. Però questo dire non dire non è appropriato per una figura pubblica», ha twittato il leader di Azione, Carlo Calenda. Che, poi, ha “subito” le conseguenze del suo tweet: «Da 24h sono attaccato, insultato e minacciato su Twitter per aver detto, molto pacatamente, che l’ex sindaca della capitale d’Italia nonché figura pubblica del M5S dovrebbe chiarire la sua posizione sui vaccini e il perché non si è vaccinata».

Sulla stessa posizione Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio, che la definita «irresponsabile» e per il quale «l’ex sindaca farebbe bene, visto il ruolo pubblico, a chiarire perché non si vaccina qualora non lo avesse ancora fatto».

Virginia Raggi, «sindaca nì vax» per Zingaretti

La scorsa estate, Virginia Raggi aveva dichiarato di non essersi ancora sottoposta al vaccino: «Dopo l’infezione ho gli anticorpi alti», si era giustificata. «Parole gravi», secondo Calenda. E in quest’occasione, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti aveva detto: «Sindaca nì vax, non decide su niente». Incalzata più volte sul tema, Raggi ha sempre dato risposte elusive. Ospite di In Onda su La7 aveva detto: «Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria, credo siano questioni su cui devono decidere i medici. Ognuno, dunque, senta il proprio dottore e faccia ciò che dice lui». E così ieri, al Fatto Quotidiano: «Io “Nì Vax”? Argomenti triti e ritriti. Ci sono tante altre cose di cui parlare», in un’intervista in cui ha preferito non rispondere sul tema dell’obbligo vaccinale per gli over 50. In suo soccorso è arrivato sui social l’’ex marito Andrea Severini, già autore di post contro i vaccini, che ha twittato: «Quindi ogni persona che è in fila per farsi i tamponi è No Vax? Chiedo per un’amica».