Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: i social si scatenano sul presunto flirt

Lui 71 anni, lei 41. Nonostante la notevole differenza d’età, nelle ultime ore circolano rumors su un presunto amore sbocciato tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, che sarebbe rimasto segreto fino ad ora. Un gossip che si nutre minuto dopo minuto di un gran numero di indiscrezioni, soprattutto provenienti dai social. Ad alimentarlo è stato proprio un post dell’attrice, che sul proprio profilo Instagram si è mostrata abbracciata al cantante, guancia contro guancia. Sotto la foto, una scritta e un emoji: «Eccoci qua», con a fianco un cuore. Un contenuto social che ha fatto scatenare i fan e immediatamente è scattata la caccia ad altri indizi.

Love story Baglioni-Raffaele: gli hashtag e gli indizi

La caccia agli indizi è partita dallo stesso post. Se è vero che la semplice frase «Eccoci qua» può significare poco, alla luce dei rapporti professionali che intercorrono tra i due e dell’amicizia che li lega dal 2019, anno in cui hanno condotto Sanremo insieme, gli hashtag hanno incuriosito i fan. Tra questi c’è la scritta «Uno e due». Si tratta di una canzone di Baglioni, in cui al centro del testo c’è una conoscenza che ha stravolto e completato la vita del cantante. Molti pensano che proprio quel testo sia dedicato a Virginia Raffaele. Analizzandolo si legge in un passaggio: «Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come Ma mi sei da subito piaciuta».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

I concerti e gli spettacoli teatrali

Fuori dai social, però, arriverebbero altre conferme. L’opinionista televisiva Deianira Marzano ha raccolto alcuni messaggi dei fan di Baglioni, in cui le sarebbe stato detto che Virginia Raffaele non si perde un suo concerto, rigorosamente da dietro le quinte. Eventi a cui, invece, pare non assista più la compagna del cantautore, che prima, invece, era sempre presente. E lui? Baglioni è stato visto a uno spettacolo teatrale dell’attrice. Un caso o un indizio? Intanto né da una parte né dall’altra arrivano conferme o smentite. I fan attendono altri post e hashtag per cercare di capire se davvero sia nato un amore, nonostante i 30 anni di differenza.