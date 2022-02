Virginia Raffaele, chi è il suo fidanzato? Tutto sulla sua vita privata della concorrente di LOL

Attrice, imitatrice e comica italiana, Virginia Raffaele è attualmente a teatro con lo spettacolo Samusà ed è stata confermata come concorrente della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori: vediamo quali sono state le tappe più salienti della sua carriera e chi è il suo attuale fidanzato.

Virginia Raffaele, chi è: le imitazioni

Nata nel 1980 e diplomatasi all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale (1999), ha esordito nel mondo teatrale portando in scena diversi spettacoli e in quello televisivo recitando in alcune fiction tra cui L’Ispettore Giusti, Incantesimo e Carabinieri. Ad averla consacrata al grande pubblico sono però state le sue imitazioni e parodie, prima di diversi personaggi del Grande Fratello 9 (Cristina Del Basso e Federica Rosatelli), cantanti (Malika Ayane e Giusy Ferreri) e volti noti (Roberta Bruzzone, Federica Pellegrini, Renata Polverini) e poi di Belén Rodríguez, Ornella Vanoni e Carla Fracci.

Più volte sul palco dell’Ariston, su cui ha svolto anche il ruolo di co-conduttrice, ospite fissa in due edizioni di Amici e forte di altre esperienze televisive, dal 2020 la Raffaele è tornata in teatro con lo spettacolo Samusà scritto (anche) da lei stessa.

Virginia Raffaele: il fidanzato

Sebbene l’imitatrice si sia dichiarata single, alcuni settimanali l’hanno immortalata in compagnia di un uomo che secondo indiscrezioni potrebbe essere il suo attuale fidanzato. Si tratta di Thomas Santu, attore di teatro attualmente impegnato nei panni di Richard Gere nel musical Pretty Woman. I paparazzi li hanno avvistati all’uscita del Teatro Lirico di Milano, subito dopo uno spettacolo della Raffaele, da cui si sarebbero recati a cena con tutta la troupe per poi allontanarsi da soli a braccetto. Classe 1991, Thomas è originario di Civitavecchia e ha partecipato a diversi spettacoli teatrali, televisivi e nella pubblicità.

In passato, la comica è invece stata sentimentalmente legata a Ubaldo Pantani, anch’egli facente parte del mondo della televisione e dell’imitazione. I due sono rimasti insieme per cinque anni, durante i quali si sono affiancati anche nel mondo del lavoro. Nel 2013, per esempio, hanno condotto gli MTV Awards a Firenze.