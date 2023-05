Virginia Mihajlovic sposa il calciatore Alex Vogliacco: il matrimonio in Puglia a giugno

Virginia Mihajlovic e il calciatore Alex Vogliacco si sposeranno il prossimo 17 giugno. Il matrimonio sarà celebrato in Puglia, terra d’origine del futuro marito.

Il matrimonio tra Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco

A riportarlo è il quotidiano La Repubblica, secondo cui la coppia avrebbe scelto la terra d’origine del calciatore del Genoa per le nozze che erano state posticipate per l’aggravarsi delle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, padre di lei. Di matrimonio fra i due, infatti, si parlava già nel 2021 quando il calciatore fece la romantica proposta a Virginia durante una vacanza a Santorini. In quell’occasione, la figlia di Sinisa aveva reso nota la notizia con un post su Instagram con le foto del calciatore inginocchiato con la scatolina dell’anello tra le mani: «Mi hai chiesto di sposarti e sì, amore mio, presto saremo marito e moglie. Oggi, domani e sempre ti amerò con tutta la forza del mio cuore». Il grande evento era stato poi spostato per le condizioni di salute del papà di Virginia, scomparso a dicembre 2022.

Ed ora, tra poco più di mese, la coppia salirà sull’altare nella Cattedrale di Maria Santissima della Madia di Monopoli, la più bella della Puglia secondo la Mihajlovic. Ricordiamo che il calciatore è di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Anche per la festa di nozze è stata scelta la Puglia, con il ricevimento che si terrà in una masseria di Ostuni.

Si sono conosciuti quando Sinisa allenava il Toro

Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco si sono conosciuti 4 anni fa quando il calciatore era capitano della primavera della Juventus, come ha raccontato l’influencer: «Ho conosciuto Alex a Torino quando papà allenava il Toro e lui giocava nella Juventus Primavera. Andai a trovare mio papà ed incontrai anche lui ed è scattato l’amore». Nell’ottobre 2021 il loro amore è stato coronato dall’arrivo di Violante, la loro prima figlia.