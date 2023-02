Virginia Furstenberg scomparsa: la nipote di Agnelli non dà notizie da 6 giorni

Da 6 giorni non si hanno notizie di Virginia Maria Clara von Furstenberg, nipote di Agnelli e nessuna sa dove sia. Tuttavia, come evidenziato dai familiari, non è la prima volta che Virginia fa perdere le tracce di se stessa.

La scomparsa di Virginia Furstenberg da 6 giorni

Virginia Maria Clara von Furstenberg, ha 48 anni, non si hanno notizie da mercoledì scorso della nipote di Agnelli. La famiglia preoccupata, nella giornata di sabato ha presentato la denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Marghera in Veneto. La segnalazione è stata girata a Milano: infatti lei è residente in zona Brera ed è domiciliata a due passi da corso Sempione.

Virginia Furstenberg è nata il 5 ottobre 1974 a Genova, figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, fondatore e presidente onorario di Banca Ifis. Quindi la donna è la discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. Inoltre i suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003.

Non è la prima volta che accade un evento simile

Virginia Furstenberg è nipote di Ira, attrice e protagonista di film negli Anni Sessanta e Settanta. Nell’anno 2011 ha debuttato nella moda sfilando al teatro Melodrammatici. Poi ha partecipato in teatro con l’opera Dismorphobia mentre nel 2017 ha creato un’installazione artistica dedicata alla madre esposta a Venezia. Nello stesso anno Virginia si è sposata a Pollone con Janusz Gawronski. Stando ai racconti dei familiari a Il Giorno non è la prima volta che la donna scompare: infatti nell’ottobre scorso era stata presentata una denuncia, successivamente ritirata.

I familiari inoltre hanno fatto sapere che la donna è stata ricoverata in ospedale per problemi di salute. Virginia Furstenberg negli ultimi tempi non ha manifestato comportamenti anomali che potessero far capire la sua voglia di scomparire, inoltre non ha lasciato messaggi di alcun genere. Per questa ragione, continuano le ricerche per ritrovarla.