Virgina, sparatoria dopo la cerimonia del diploma: due morti e cinque feriti

Doveva essere un giorno felice, una festa, per un importate traguardo: il diploma della scuola superiore. A Richmond, in Virginia, sette persone sono state colpite, di cui due mortalmente, fuori dall’Altria Theatre, dove si era appena conclusa la cerimonia tenutasi ieri, martedì 6 giugno. Centinaia le persone presenti che, in preda al panico, hanno cercato la fuga piangendo e stringendo i loro figli, come riportato dall’AP. Il sospettato è un ragazzo di 19 anni che ha cercato di scappare a piedi, ma è stato arrestato: l’accusa è quella di omicidio di secondo grado, come confermato dal capo della polizia ad interim di Richmond Rick Edwards durante una conferenza stampa notturna in cui ha confermato le due vittime.

Virginia, sparatoria dopo il diploma

Edwards ha riferito che quando le persone hanno sentito gli spari, è esploso il caos: dall’Altria Theatre: «Avevamo centinaia di persone a Monroe Park», il luogo di fronte al Teatro dove è avvenuta la sparatoria. Il capo della polizia ha dichiarato che una delle persone uccise era uno studente di appena 18 anni che si era appena diplomato, mentre l’altra vittima era un uomo di 36 anni che era lì per assistere. I loro nomi non sono stati resi noti, ma la polizia ritiene che il sospetto, che non è stato immediatamente identificato, conoscesse almeno una delle vittime.

Due persone fermate, di cui uno rilasciato

In un primo momento, per la sparatoria dopo la cerimonia del diploma, sono state fermate due persone, ma una è stata rilasciata in quanto risultata estranea ai fatti. Sul posto sono state recuperate diverse pistole. Il sindaco di Richmond Levar Stoney ha garantito che chiunque sia responsabile dovrà affrontare la giustizia. Il membro del consiglio scolastico Jonathan Young ha detto alla stazione televisiva di Richmond WWBT che i laureati e gli altri partecipanti stavano lasciando l’edificio quando hanno sentito circa 20 spari in rapida successione.