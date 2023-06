Virgin Galactic lancia il primo volo commerciale suborbitale: 3 italiani nell’equipaggio

La società Virgin Galactic ha confermato l’avvio dei voli commerciali verso lo spazio: dopo un volo di ricerca pianificato per la fine di giugno, i possessori del biglietto potranno fare il loro primo viaggio attorno all’inizio di agosto. Come riportato da AP, la società di turismo spaziale assumerà un team di specialisti, con l’Aeronautica Militare Italiana (non sono ancora noti i nomi dei tre italiani che parteciperanno) e il Centro Nazionale delle Ricerche, per condurre ricerche sulla microgravità, con inizio fissato per il 27 giugno e per i successivi tre giorni. In una nota, il CEO Michael Colglazier ha dichiarato: «Questo prossimo entusiasmante capitolo per Virgin Galactic è stato guidato dall’innovazione, dalla determinazione e dall’impegno a fornire un’esperienza cliente senza precedenti e veramente trasformativa».

Primo volo della Virgin Galactic previsto per agosto

La Virgin Galactic, che da anni lavora per inviare passeggeri paganti in brevi viaggi spaziali e nel 2021 ha finalmente ottenuto l’approvazione del governo federale, ha superato l’ultimo test di prova a maggio. Dopo aver raggiunto un’altitudine di quasi 50.000 piedi (15.000 metri), l’aereo spaziale di Virgin Galactic viene rilasciato da un aereo da trasporto e scende per un momento, prima di accendere il suo motore a razzo. L’aereo, una volta raggiunto lo spazio, si spegne, offrendo ai passeggeri silenzio, assenza di gravità e una veduta aerea della Terra. Il razzo torna poi sulla pista dello Spaceport America nel deserto del New Mexico. Negli ultimi dieci anni, la Virgin Galactic ha venduto circa 800 biglietti, con il lotto iniziale di 200.000 dollari ciascuno. I biglietti ora costano 450.000 dollari a persona.