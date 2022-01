2022, la carica dei quarantenni

Il 9 gennaio la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha compiuto 40 anni, metà dei quali trascorsi in seno alla famiglia reale. Mai un passo falso, poche interviste, tre figli avuti con il Principe William, sposato il 29 aprile 2011. Tre, come le foto ufficiali scattate per l’occasione dall’italiano Paolo Roversi, che entreranno a far parte della collezione permanente della National Portrait Gallery di Londra. Apre Kate, ma non è certo lei l’unico volto famoso che nel corso di questo 2022 raggiungerà gli “anta”. Ecco gli altri.

40 anni, raggiunge questo traguardo anche William

Fast forward di qualche mese, il 2022 vedrà anche il marito di Kate, compiere 40 anni. William, primogenito di Carlo, principe di Galles, e Lady Diana, è infatti nato il 21 giugno 1982. Sempre in tema di reali inglesi, per così dire, arriva a quota 40 anche l’attore che ha interpretato suo nonno nella serie The Crown: Matt Smith, il Principe Filippo delle prime due stagioni.

Gli attori pronti a festeggiare i primi 40 anni

Tra gli attori, si segnalano il Premio Oscar Eddie Redmayne, che in realtà ha già festeggiato il compleanno il 6 gennaio. C’è poi chi passa da 50 (sfumature di grigio) a 40 (anni): Jamie Dornan, noto principalmente per il ruolo di Christian Grey. Il 19 luglio soffia poi quattro decine di candeline Jared Padalecki è un attore statunitense. È noto principalmente per il ruolo di Sam Winchester nella serie televisiva Supernatural e di Dean Forester in Una mamma per amica: per la cronaca, Alexis Bledel, ovvero Rory, va già per i 41.

40 anni nel 2022: tante le attrici che entrano negli “anta”

Ed è proprio sul fronte attrici che il 1982 sembra aver dato il meglio di sé: nel corso del 2022 entrano negli “anta” Natalie Dormer (11 febbraio), cioè Margaery Tyrell de Il Trono di Spade, così come Kirsten Dunst (30 aprile). E pensare che l’abbiamo vista bambina in Intervista col vampiro… 40 anche per Jessica Biel (3 maggio), Priyanka Chopra (18 luglio) e Elisabeth Moss (24 luglio), star della serie The Handmaid’s Tale. E abbiamo anche un Oscar (non protagonista): Anne Hathaway, 40enne dal 12 novembre.

Tra gli ultimi a compiere 40 anni ci sarà Nicki Minaj

Non ce ne vogliano, ma i 40enni “musicali” del 2022 non sono questo granché: tra gli uomini spicca, per così dire, Lil’ Wayne (27 settembre), tra le donne Nicki Minaj (8 dicembre). Difficile trovare un quarantenne nello sport, non perché non ce ne siano, ma perché a questa età di solito si è smesso da tempo. Segnaliamo comunque Kakà, Adriano e Antonio Cassano. Infine, visto che questo pezzo è iniziato con teste (quasi) coronate, citiamo Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Ovvero il principe di Dubai, quel che si definisce un buon partito: soffierà 40 candeline su una ricchissima torta il prossimo 14 novembre.