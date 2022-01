Dopo gli hamburger, l’abbigliamento e le scarpe, arriva anche il violino vegano. Realizzato dall’artigiano inglese Padraig O’Dubhlaoidh nella sua bottega di Malvern Hills, tra Herefordshire e Worcestershire, si tratta del primo strumento musicale al mondo a essere registrato col marchio della non profit The Vegan Society perché interamente realizzato con componenti 100 per 100 naturali. È il risultato di tre anni intensi di studio e ricerche.

Storia di un violino vegano e animal friendly

Partendo da frutta e acqua, il liutaio ha completamente stravolto i metodi di produzione tramandati di generazione in generazione e parte di una tradizione millenaria. Che, fino a oggi, ha portato avanti per oltre 40 anni. Storicamente, infatti, i materiali adoperati nella fabbricazione di violini, archi e numerosi altri strumenti sono ben poco animal friendly: dai crini di cavallo agli zoccoli, passando per corni, zanne e ossa di specie che rischiano l’estinzione come elefanti e rinoceronti. Tutti ingredienti che, oltre che nella decorazione della struttura in legno, vengono adoperati anche nella definizione dei diversi pezzi e nella preparazione di speciali colle per l’assemblaggio. «È stato incredibilmente entusiasmante poter prendere parte a questa operazione», ha dichiarato alla BBC Erika Durgahee, uno dei membri dell’organizzazione benefica, «Questa creazione sarà un piacevole regalo per tutti quei musicisti che, da tempo, cercano uno strumento che sia di alta qualità e, contemporaneamente, non implichi lo sfruttamento e il maltrattamento degli animali».

Il processo di costruzione del violino vegano

Il processo creativo che ha dato vita a un violino da 8 mila sterline è stato davvero interessante. Per gli intarsi lungo il bordo, O’ Dubhlaoidh ha usato pere cotte al vapore. Per colorare le decorazioni col nero, invece, ha preparato una mistura di bacche selvatiche, recuperate nei boschi vicini al laboratorio. Infine, ha raccolto qualche barile di acqua di sorgente per allungare e stemperare il composto adesivo, altrettanto green, utile a tenere in piedi il prodotto finito. «Tutto è nato quando, qualche anno fa, un cliente mi ha commissionato uno strumento vegano», ha spiegato, «Mi è sembrata una richiesta intrigante e ho pensato a quanti non abbiano potuto approcciarsi alla musica e, nello specifico al violino, per ragioni di etica. Dev’essere davvero terribile». Il desiderio di aiutare qualcuno a non rinunciare alle proprie ambizioni e l’intenzione di contribuire, nel suo piccolo, al cambiamento del mondo lo hanno spinto a lanciarsi in un’impresa unica nel suo genere: «Il nostro modo di pensare non è più lo stesso, quel che ci circonda si trasforma velocemente», ha aggiunto, «Le nuove generazioni stanno stravolgendo tutto, stanno cambiando la visione delle cose e sono davvero orgoglioso di questo».