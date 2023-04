Violenza sessuale sul treno per Bergamo, arrestato un uomo di 36 anni

C’è stato un arresto per la violenza sessuale avvenuta la mattina del 5 aprile su un treno regionale diretto da Milano a Treviglio. In manette è finito un uomo di 36 anni, di nazionalità egiziana e con regolare permesso di soggiorno, domiciliato in un appartamento in zona Dergano. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta del quinto dipartimento della procura milanese, per gravi indizi di colpevolezza.

L’aggressione del 5 aprile su un treno regionale

Le indagini erano scattate dopo la denuncia della vittima, una 21enne toscana che la mattina del 5 aprile aveva segnalato alla Polfer di Treviglio (Bergamo) di essere stata vittima di violenza sessuale a bordo di un treno regionale. L’uomo, ha raccontato, le aveva fornito informazioni e indicazioni sul treno da prendere per raggiungere Bergamo, salendo poi sullo stesso convoglio. Dopo essersi dimostrato cordiale e disponibile, approfittando dell’assenza di altri passeggeri nel vagone, nel frattempo scesi alle rispettive fermate (anche se la vittima ha riferito della presenza sul vagone di un altro uomo, scappato senza aiutarla), aveva aggredito la giovane immobilizzandola tra sedile e finestrino e costringendola a subire atti sessuali. La ragazza era riuscita a divincolarsi e sfuggire all’aggressore che, approfittando dei successivi momenti concitati, era riuscito a far perdere le sue tracce.

L’uomo in carcere in attesa della convalida dell’arresto

Le indagini sono state effettuate congiuntamente dal Compartimento Polfer Lombardia e dalla Squadra Mobile di Milano «anche attraverso l’analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo treno e nelle stazioni interessate dal transito dell’uomo, nonché l’analisi del traffico di celle telefoniche», si legge in una nota. Ora il 36enne, arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, si trova in carcere in attesa della convalida dell’arresto.