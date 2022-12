Siena, Manolo Portanova condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

Manolo Portanova, calciatore del Genoa, e lo zio Alessio Langella sono stati condannati a 6 anni di reclusione con rito abbreviato per violenza sessuale di gruppo e lesioni dolore. Accolta la richiesta presentata dal pm Nicola Marini davanti al gup di Siena, per i fatti avvenuti nel maggio del 2021 proprio nella città toscana. Alla condanna si aggiunge anche un risarcimento di 100mila euro in favore della ragazza, uno di 20mila alla madre e altri 10mila all’associazione parte civile Donna. Il terzo imputato, il 25enne Alessandra Cappiello, per il quale si procede con il rito ordinario, è stato rinviato a giudizio. Mentre il quarto e ultimo indagato sarà giudicato dalla procura dei minori di Firenze, perché all’epoca dei fatti risultava essere ancora minorenne.

La vicenda: cosa successe tra il 30 e il 31 maggio 2021

La storia risale alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. Una ragazza di 22 anni si è recata nella giornata del 31 al pronto soccorso. Lì ha denunciato quanto successo in un appartamento poche ore prima, nel centro storico di Siena. Le indagini sono immediatamente partite e si sono concentrate anche sui telefonini degli imputati. In uno degli smartphone sarebbe stato trovato un filmato girato da uno dei quattro, in cui viene ripreso quanto accaduto. La 22enne è stata riascoltata nel luglio scorso, per oltre 7 ore durante un incidente probatorio. Mentre a settembre la vittima ha rifiutato un’offerta di risarcimento presentata dal legale del giovane calciatore, Gabriele Bordoni.

Chi è Manolo Portanova

Nato a Napoli il 2 giugno 2000, Manolo Portanova è un calciatore attualmente del Genoa. In passato ha militato nelle giovanili della Lazio prima di passare alla Juventus, con cui ha anche debuttato in Serie A, collezionando le sue prime tre presenze. Manolo è figlio d’arte, poiché si tratta del primogenito dell’ex difensore di Messina, Bologna e Genoa Daniele Portanova. Con la maglia rossoblù il 22enne ha giocato 39 presenze e firmato anche 2 reti. Dal 2017 è entrato anche nel giro delle nazionali giovanili, partendo dall’Under 17 e debuttando nel 2020 nell’Under 21.