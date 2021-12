Violenza domestica e stupro, la pm scagiona ex marito: «Fatti carnali devono essere ridimensionati»

Hanno dell’incredibile le motivazioni con cui, a Benevento, una magistrata ha chiesto l’archiviazione della denuncia di una donna nei confronti del marito, da lei accusato di violenza domestica e abusi sessuali. A riportare l’accaduto è Il Fatto Quotidiano. «I fatti carnali devono essere ridimensionati nella loro portata», ha scritto la pm nella richiesta di archiviazione, perché è comune che l’uomo si trovi «a dover vincere quel minimo di resistenze che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale».

Sentenza choc a Benevento, l’ex marito «particolarmente amante della materia»

Il marito in questione, ha sottolineato la pm, «appare particolarmente amante della materia» e, comunque, «non è certo che lui abbia capito che sua moglie non era consenziente». D’altra parte la donna, «non nutrendo più i sentimenti e la stima di un tempo nei confronti del marito, non era più incline a congiungersi con lui ma per motivi che ella stessa sostiene non avrebbe avuto il coraggio di esprimere». Questi episodi, si legge nella richiesta d’archiviazione, sono stati compiuti in un periodo in cui la donna, che spesso avrebbe accettato di subire rapporti «per non svegliare il figlio», stava pensando al divorzio. Ma gli stupri “non compresi” non sono tutto.

Sentenza choc a Benevento, le minacce «scherzo di cattivo gusto»

Il Fatto Quotidiano cita un episodio specifico denunciato dalla donna, a cui la pm fa riferimento. Una sera, prima di cena, la coppia stava assistendo al tg, quando è stato trasmesso un servizio sui femminicidi. L’uomo ha preso il coltello con cui stava tagliando il pane e lo ha puntato «al collo della moglie dicendo che prima o poi sarebbe stato menzionato lui al telegiornale». Tenuto conto del contesto in cui è avvenuto, ovvero «la preparazione familiare della cena di una festa, dinanzi a testimoni», per la magistrata si è trattato di qualcosa di «compiuto per scherzo, per quanto di cattivo gusto». Italia, 2021, strano ma vero. E molto preoccupante.