Viola Luciani, oro alla Coppa del Mondo di Pattinaggio a soli 12 anni

Viola Luciani ha vinto l’oro alla Coppa del Mondo di Pattinaggio a soli 12 anni. La giovanissima campionessa si è specializzata nel pattinaggio inline freestyle e nella prova Battle è riuscita a raggiungere il primo posto in classifica con un’elegante performance in pista, che ha convinto la giuria ed entusiasmato gli spalti di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Lo scorso 31 luglio la giovanissima atleta era in gara in una corsa di 200 sportivi provenienti da 10 nazioni diverse, ma questo non l’ha spaventata. Anzi, a giudicare dai risultati, le ha dato la carica giusta per regalare la vittoria all’Italia.

Viola Luciani: chi è la giovane campionessa di pattinaggio

Viola Luciani è di Castelfidardo, in provincia di Ancona, nelle Marche. La sua passione per il pattinaggio ha iniziato all’età di 6 anni e da allora non si è mai fermata. La sportiva aveva già ottenuto un ottimo risultato nella prima gara di qualificazione a Parigi e ora ha concluso con una splendida vittoria che in pochi riusciranno a dimenticare. Viola è la più giovane in gara alla Conero Hero Battle ma anche la prima sul podio.

Ora la giovanissima sportiva è pronta a lanciarsi in una nuova gara, non prima di affrontare un nuovo allenamento estenuante. A chi la intervista risponde che le gare le piacciono tantissimo, per via dell’adrenalina e per la possibilità di confrontarsi anche con altre persone. Il programma sarà molto pesante, ma sicuramente avrà grandi risultati come quelli che la vedono primeggiare oggi.

La gara per l’Italia

La Federazione italiana e internazionale Sport Rotellistici ha così commentato l’andamento della competizione: ” Al termine dei quattro giorni di gare è stato quello italiano il medagliere più ricco e pesante con 7 ori, 7 argenti e 6 bronzi davanti alla squadra di Taiwan della campionissima Chiu Yin-Hsuan (suoi 3 ori su 4 della propria squadra) e della Polonia, terza con una medaglia in più degli asiatici ma di metalli meno nobili”.