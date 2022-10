Viola come il mare 2 si farà: «Stiamo scrivendo la seconda stagione»

Arriva la conferma ufficiale per la popolare serie Viola come il mare: la seconda stagione della fiction ci sarà. A dirlo da Lux Vide è il produttore Luca Bernabei. Il produttore ha infatti annunciato che la seconda stagione è già in fase di scrittura. Una volta terminati i copioni, il set è già pronto per portare di nuovo in scena i protagonisti interpretati da Can Yaman e Francesca Chillemi.

La conferma della seconda stagione

La serie vanta moltissimi fan, che sono in attesa di capire come andrà a finire. Nel frattempo, le puntate precedenti si possono rivedere su Mediaset Infinity. Il primo episodio ha ottenuto il 20,4% di share, per un totale di oltre 3,4 milioni di spettatori. La seconda puntata, invece, ha ottenuto il 17,5% di share, per un totale di oltre 2,8 milioni di telespettatori. Nelle prossime puntate si vedrà come sta proseguendo la storia e se il pubblico apprezza.

I risultati delle prime due puntate hanno però convinto la società a investire e a procedere già da ora alla seconda stagione. In questo modo, i fan sono garantiti: infatti, la serie non si interromperà nel nulla, ma è già preventivata dalla produzione una seconda stagione.

Viola come il mare 2 presto in arrivo

In un primo momento si era parlato dell’assenza di Can Yaman, impegnato in altre produzioni fuori dall’Italia. Questa voce non è stata smentita ufficialmente, ma non c’è nemmeno la conferma. Infatti, Yaman potrebbe recitare in altro nel tempo di lavoro degli sceneggiatori, per poi tornare giusto in tempo per la seconda stagione. Il budget totale della serie è di 10 milioni di euro e in tutto ci lavorano circa 200 persone.

Ancora non è stata resa nota la data di uscita della seconda stagione. Bernabei è però sicuro della sua scelta: «La città è descritta nel libro come un personaggio seducente, un mix di culture. Così ci siamo dati un obiettivo: mostrare in televisione la bellezza umana attraverso gli intrecci narrativi e la bellezza dei luoghi» spiega, riferendosi a Palermo, set naturale della fiction.