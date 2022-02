Vino, la decisione dell’Europarlamento: niente riferimenti al cancro sulle etichette

Il mondo del vino era trepidazione per il voto del Parlamento europeo sul piano per la lotta contro il cancro: tra le varie ipotesi al vaglio, c’era quella di apporre un alert sanitario sull’etichetta delle bottiglie di vino, cosa che lo avrebbe inserito in una sorta di lista nera degli alimenti da cui difendersi nella lotta ai tumori. Secondo un report di una commissione del Parlamento europeo, infatti «in Europa circa il 10 per cento di tutti i casi di cancro negli uomini e il 3 per cento di tutti i casi di cancro nelle donne sono riconducibili al consumo di alcol». Alla fine sospiro di sollievo per tutti: nella plenaria di Strasburgo il Parlamento Ue ha detto sì agli emendamenti agli emendamenti presentati dagli italiani Paolo De Castro e Herbert Dorfmann che, di fatto ripristinano la distinzione tra uso e abuso, togliendo dalla relazione il concetto di “no safe level” nel consumo degli alcolici e arginando la raccomandazione prevista di “health warnings” in etichetta, dove potrebbero essere inseriti messaggi sul consumo responsabile.

Parlamento Ue, sul vino è passata la linea De Castro-Dorfmann

Grazie all’approvazione degli emendamenti presentati, verrà inserito il termine “nocivo” accanto a “consumo” come fattore di rischio. Inoltre sarà riformulata la parte sul “livello sicuro di alcol” in relazione alla prevenzione oncologica. Via le avvertenza sanitarie in etichetta, tanto temute dal mondo del vino, e sostituite con l’inclusione di “informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol”. «Vino, birra e spirits sono parte del nostro stile di vita. Abbiamo bisogno di moderazione, non di divieti», ha twittato Herbert Dorfmann, primo firmatario insieme a Paolo De Castro dei quattro emendamenti presentati a Strasburgo. «Ha prevalso il buon senso. C’è una profonda differenza fra abuso e consumo moderato e responsabile. Il vino in particolare è cultura, socialità, racconta e rende unici i nostri territori, fa parte della nostra storia e della Dieta Mediterranea», ha dichiarato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio. «Combattere il cancro è senz’altro una priorità di tutti, ma la salute non si tutela demonizzando un settore o un singolo prodotto che è legato alla cultura e allo stile di vita dell’Italia così come di altri paesi europei».

Parlamento Ue e vino, la soddisfazione di Coldiretti

Così il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, nel ringraziare per il lavoro di squadra i parlamentari italiani: «Sono stati salvati quasi diecimila anni di storia del vino, le cui prime tracce nel mondo sono state individuate nel Caucaso, mentre in Italia si hanno riscontri in Sicilia già a partire dal 4100 avanti Cristo».