Vino italiano: le donne ne bevono più degli uomini

Il vino in Italia si declina al femminile. Nel 2021, infatti per la prima volta le donne hanno superato numericamente gli uomini tra i wine lover italiani. Si tratta della conquista di una quota pari al 55 per cento del mercato dei consumatori di vino regolari; in netto aumento sul 49 per cento dello scorso anno.

Vino e donne: uno storico sorpasso

Lo storico sorpasso, documentato da Wine Intelligence per l`Osservatorio Uiv realizzato in collaborazione con Vinitaly e presentato a Vinitaly Special Edition, è trainato in particolare dall’interesse delle consumatrici più giovani. A tenere il calice in mano sono soprattutto le ragazze tra i 18 e i 35 anni, che si dimostrano il segmento più coinvolto dalla categoria wine. Inoltre, secondo le più recenti indagini di mercato, non è vero che le donne preferiscono le bollicina. Alla storica passione femminile per il prosecco e in genere per i vini bianchi la più recente tendenza è quella di una grande passione per i vini rossi, caldi e corposi. Il rosso, soprattutto d’inverno, è considerato uno dei migliori confort food per il gentil sesso che ama assaporare un buon bicchiere di Chianti o Brunello davanti al fuoco o come accompagnamento di una cena romantica.

Che vino piace alle donne

Secondo i dati dell`Osservatorio, del resto, aumenta la passione dei consumatori regolari di vino nei confronti delle bottiglie di denominazioni d`origine, con il Brunello di Montalcino Docg in testa alla classifica per riconoscibilità.

Sono infatti 2 italiani su 3 a riconoscere il principe dei vini toscani; sul podio salgono anche il Prosecco Doc – che è anche il più consumato – e il Chianti Docg. Chiudono la top 5 il Chianti Classico e il Montepulciano d`Abruzzo Doc.

Vino: le tendenze globali

Dalle tendenze italiane a quelle globali: secondo Iwsr entro la fine dell`anno si prevede una ripresa degli acquisti di vino pari all`1,7 per cento, con un forecast sul quadriennio 2021-2025 del +0.4 per cento.

Tra i trend emergenti i ready to drink che, dopo aver registrato un exploit del +26,4 per cento già tra il 2019 e 2020, promettono di chiudere in doppia cifra anche quest`anno (+26,6 per cento), con un tasso di crescita quadriennale previsto del 10,2 per cento.