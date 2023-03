Negli Usa il vinile supera il CD per la prima volta da quasi 40 anni

Il mercato del vinile attira sempre più appassionati, tanto da superare – almeno negli Stati Uniti – le vendite dei CD. Non accadeva dal 1987, cinque anni dopo l’uscita del primo lettore digitale. Ad annunciarlo un report della Recording Industry Association of America (RIAA), l’associazione che riunisce i discografici Usa, relativo al 2022. In tutta la nazione sono stati venduti infatti 41 milioni di LP a fronte di 33 milioni di CD per un fatturato totale di 1,7 miliardi di dollari, il 4 per cento in più rispetto all’anno precedente. In calo invece i download digitali, il cui formato è crollato del 20 per cento. Inarrestabile lo streaming, che secondo RIAA ha rappresentato l’84 per cento del mercato musicale americano, superando abbondantemente i 13 miliardi. E in Italia? Gli ultimi dati Fimi relativi al primo semestre 2022 parlavano di un aumento del vinile del 17,5 per cento. Con l’occasione, ecco giradischi e Lp da collezione da non lasciarsi scappare.

Revenues from vinyl records grew for the 1⃣6⃣th straight year 🤯 – reaching $1.2 Billion in 2022 📊 #RIAAMusicData https://t.co/YPyWXI7gpI pic.twitter.com/LzmzTEtN7h — RIAA (@RIAA) March 9, 2023

I migliori dischi in vinile da collezione, tra cui le ristampe di Dalla e Battisti

Visto il ritorno in auge del vinile, è il caso di dare uno sguardo a quali LP comprare per sfruttare il giradischi di casa. Impossibile non segnalare Lucio80, iniziativa di Sony Music che intende omaggiare la memoria di due grandi della musica italiana. Il 4 e il 5 marzo del 1943 infatti nascevano Dalla e Battisti, leggende che hanno rivoluzionato la canzone del nostro Paese. Dal 3 marzo sono disponibili, solo in edizione limitata, le ristampe di alcuni album, mentre altre usciranno nel corso del mese. Gli amanti di Lucio Dalla potranno riascoltare 1983 rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali, oltre a Come è profondo il mare, Il giorno che aveva cinque teste e Mon Amour/Non sai cos’è. Per i fan di Battisti invece ci sono le ristampe di Cosa succederà alla ragazza, Don Giovanni e Una donna per amico.

Vera chicca per gli amanti della musica in vinile è Revolver, album dei Beatles del 1966 con i cult Yellow Submarine ed Eleanor Rigby. Al prezzo di 110 euro su Amazon lo si può comprare con libro di 100 pagine, 63 tracce e versione limitata del remix di Tomorrow Never Knows. Restando in tema rock, i Guns’N’Roses hanno lanciato la rimasterizzazione di Use Your Illusion I e II Deluxe Edition. Da novembre 2022 è disponibile un cofanetto speciale con 97 tracce, di cui 63 inedite, al prezzo di 996.99 euro. Madonna ha invece ripubblicato Erotica, album del 1992, in attesa di tornare sul palco con il Celebration Tour. Infine, i Pink Floyd lanceranno il prossimo 24 marzo un cofanetto deluxe di The Dark Side of the Moon per i 50 anni dell’album. Il prezzo è di 308.05 euro ed è già prenotabile su Amazon.

Riproduzione automatica e lusso, i migliori giradischi sul mercato

Quanto ai giradischi, il mercato offre opzioni per tutte le tasche, dai neofiti agli appassionati di lunga data. Un ottimo modello è il Retrolife con altoparlanti integrati e ingresso Aux per smartphone o lettori digitali. È perfetto per 33, 45 e 78 giri con vibrazioni minime e discreto sound. Il look retrò e il prezzo abbordabile – su Amazon si trova a 43.99 euro – sono eccellente prova della sua qualità. Chi invece cerca un dispositivo con riproduzione automatica potrebbe virare sul Sony PS-LX310BT, disponibile a 142.99 euro su Amazon. Con una sola operazione abbassa il braccio, trova il solco e fa partire il brano, riportando tutto in posizione di partenza alla fine del vinile. Disponibile nero o bianco, è ideale per chi cerca qualità a buon prezzo. Chi sceglie il lusso può trovare invece a 999.99 euro il Technics Sl-100Ceg-K in alluminio e con struttura che assorbe tutte le vibrazioni.