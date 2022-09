I vini di Tabacci, la festa del Grande Oriente d’Italia e altre pillole del 19 settembre

«È necessario ripristinare la festa nazionale del 20 settembre per celebrare chi si è sacrificato per avere uno Stato finalmente unito e democratico», dicono il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni e la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, che presenteranno una proposta di legge alla ripartenza del nuovo parlamento «per valorizzare uno dei più significativi momenti di Storia Patria per la conquista di un’identità nazionale». Intanto il Grande Oriente d’Italia ha organizzato a Roma, a Villa il Vascello, nella sua sede nazionale, in occasione dell’Equinozio d’Autunno e della ricorrenza della breccia di Porta Pia, quella che i massoni definiscono come «evento simbolo del Risorgimento», la manifestazione “Viaggiatori nel tempo”: primo appuntamento nella mattina di sabato con una tavola rotonda dal titolo “La grande scacchiera” alla quale sono stati chiamati a partecipare, tra gli altri, il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, la giornalista Maria Latella e il direttore scientifico del Kyoto Club Gianni Silvestrini, per parlare di mutamenti sociali e politici tra pandemia, guerra, crisi energetica e cambiamento climatico (in un primo comunicato era indicato anche Davide Tabarelli, quello che a Nomisma chiamano “l’uomo dell’energia”: poi il suo nome è sparito).

E domenica, per tutto il giorno, è stato possibile visitare insieme al Fai, il Fondo per l’Ambiente italiano, la sede della Fondazione del Grande Oriente d’Italia, per vedere anche una mostra documentaria dedicata agli oggetti e alle carte massoniche antecedenti il 1925, anno dello scioglimento delle logge a causa della legge antimassonica del governo fascista. Tra l’altro, nel pomeriggio, il Gran Maestro Stefano Bisi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, parlando alla presentazione di un volume dedicato alla Villa Il Vascello, affermando che «se Palazzo Giustiniani fosse rimasto tutto alla massoneria sarebbe stato conservato perfettamente», quando il discorso era andato sul rispetto che deve essere sempre rivolto agli edifici storici. In pratica, ha detto che lì, dove ora regna il Senato della Repubblica, senza i liberi muratori è stato dato spazio alla libera edilizia. Infine, la mattinata del 20 settembre sarà dedicata alle commemorazioni al Gianicolo di Anita e Giuseppe Garibaldi e dei caduti della breccia di Porta Pia.

Festa a Roma per i vini di Tabacci

È l’uomo del momento, Bruno Tabacci, e da tanti anni. Curiosamente, a pochi giorni dall’appuntamento con le elezioni politiche, a Roma saranno celebrati i vini della Cantina Sociale di Quistello. L’incontro, intitolato “Buono… non lo conoscevo”, fa parte delle attività di Go Wine e si svolgerà a due passi da via Veneto, nel Savoy Hotel di via Ludovisi. Quistello è il Comune situato nella provincia di Mantova nel quale è nato Tabacci: la cantina che verrà osannata è nota per la produzione del “vero Lambrusco mantovano”. Già, perché tutti associano quel vino all’Emilia, ma anche i confini delle vigne, si sa, non rispettano quelli dettati dalla politica. Addirittura qualche emiliano, sprezzante del pericolo e del politicamente corretto, si spinge a dire che la zona di Quistello «per noi che amiamo il Lambrusco è il nostro Donbass, perché lì ragionano come da noi, mica sono lombardi quelli lì». In fondo anche Tabacci era di sinistra anche quando faceva parte della Democrazia cristiana.

La Fondazione Italia Usa premia Trichet, chef Bottura e Melissa Satta

Torna la cerimonia di conferimento del Premio America, promosso dalla Fondazione Italia Usa: appuntamento a Roma venerdì 7 ottobre, nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Chi saranno i premiati per l’edizione 2022? Massimo Bottura, chef. Ilaria Capua, scienziato. Luigi Contu, direttore Ansa. Veronica Etro, stilista. Umberto Guidoni, astronauta. Luca Maestri, senior vice president Apple Inc. Alessandro Minuto Rizzo, già deputy secretary general of Nato. Francesca Nonino, responsabile comunicazione web Nonino. Nicola Piovani, compositore, premio Oscar. Melissa Satta, conduttrice televisiva. Jean-Claude Trichet, già presidente Banca Centrale Europea. Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato allo Sport. Un premio speciale alla memoria è stato assegnato al magistrato Giovanni Falcone.

Talent Prize, vince la bergamasca Andrioletti

È Simona Andrioletti la vincitrice della 15esima edizione del Talent Prize, il concorso internazionale di arti visive dedicato ai giovani artisti promosso da Inside Art e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale di cui Emmanuele Francesco Maria Emanuele è presidente. Andrioletti, bergamasca classe 1990, si aggiudica un premio del valore di 10mila euro. A completare il podio del Talent Prize 2022, Gioele Pomante e Leonardo Magrelli, rispettivamente secondo e terzo classificato seguiti dagli altri finalisti: Marco Emmanuele, Davide Sgambaro, Federica Di Pietrantonio, Alessandra Cecchini, Catalin Pislaru, Valentina Perazzini e Fabio Ranzolin. La Fondazione Cultura e Arte ha individuato Giovanni Copelli come vincitore della sezione emergenti e Francesca Grossi per quella internazionale: da Emanuele, il premio a lui intitolato è andato a Giulia Berra. Utopia, società di public affairs & corporate communication ha selezionato il lavoro di Nuvola Ravera e la rivista Inside Art l’opera di Teresa Giannico.