Vincenzo La Russa escluso dal Famedio: anche Sala scettico

Per il sindaco di Milano Beppe Sala, Vincenzo La Russa avrebbe dovuto ricevere l’ammissione al Famedio, il “Tempio della Fama” del cimitero Monumentale. Qui riposano, o vi sono iscritti i nomi dei cittadini illustri e benemeriti. «Confesso di non aver capito la decisione», ha commentato il primo cittadino del capoluogo lombardo.

Vincenzo La Russa escluso dal Famedio

Il Famedio è il “Tempio della Fama” del cimitero Monumentale di Milano. Qui sono conservate le spoglie, o anche solo i nomi iscritti in alcune lapidi commemorative, dei milanesi che attraverso opere e azioni hanno reso illustre la città e l’Italia. Alcuni si aspettavano che Vincenzo La Russa, ex consigliere comunale di Milano ed ex parlamentare della Democrazia Cristiana, venisse ammesso al Famedio. Invece, il politico morto a novembre 2021, ne è rimasto escluso.

«Gli Ambrogini e le iscrizioni al Famedio sono materie di competenza di specifiche commissioni e del consiglio comunale, ed è giusto così. Detto ciò, confesso di non aver capito la decisione di non ammettere l’iscrizione di Vincenzo La Russa», ha commentato il sindaco Beppe Sala.

Fratelli d’Italia aveva fatto il nome di Vincenzo La Russa, nonostante non avesse mai militato nella destra. Tuttavia, la presidente del consiglio comunale, Elena Buscemi, lo aveva considerato “divisivo”. Tanto da sospendere i lavori della commissione ad hoc che si occupa delle iscrizioni al Famedio.

«Sono scioccato dal fatto che una richiesta di questo genere sia messa in relazione al fatto politico attuale», ha dichiarato Ignazio La Russa, una volta usciti i nomi degli ammessi. «Vincenzo non era solo un politico, tra l’altro democristiano, ma anche uno scrittore, un professore universitario, un presidente di ospedale. Questo modo di procedere lo trovo disarmante. Oltretutto in passato abbiamo dato il Famedio ad una persona degnissima, che era un mio amico del Movimento sociale, Franco Servello. Forse è proprio l’attualità politica, ma a me pare proprio un imbarbarimento».

I nomi scelti per il 2022

Ecco i nomi scelti per l’iscrizione al Famedio nel 2022: Leonardo Del Vecchio, Ennio Doris, Maria Nives Iannaccone, Valentina Crepax, Fernanda Enrica Leonia Vigo, Miranda Rossi, Valentina Cortese, Luisa Pronzato, Valerio Onida, Carlo Smuraglia, Riccardo Terzi, Salvatore Veca, Alessandro Mendini, Franco Quadri.