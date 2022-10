Vincenzo Falabella denuncia: «Fatto scendere dal taxi perché sono disabile»

Vincenzo Falabella ha esposto denuncia alla Polizia per quanto accadutogli venerdì scorso, 30 settembre. Alla stazione di Verona Porta Nuova, un tassista si è rifiutato di trasportare l’uomo con disabilità, che è presidente della onlus Fish, lasciandolo sotto la pioggia. La versione dell’autista e di Falabella, secondo quanto riferito dal presidente del Radio Taxi di Verona non coincidono. Toccherà dunque alla polizia locale fare chiarezza sull’accaduto.

Vincenzo Falabella denuncia un tassista: “Fatto scendere perché disabile”

L’episodio è avvenuto durante la piovosa serata di venerdì, ed è seguito con la denuncia di Vincenzo Falabella alla Polizia. Il presidente di Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) era arrivato a Verona in treno. Con l’aiuto di un assistente era salito su un taxi per raggiungere l’hotel dove avrebbe passato la notte. Il tassista però ha rifiutato la corsa, dicendo che Falabella avrebbe dovuto chiamare un taxi per il trasporto dei passeggeri con disabilità.

Il presidente di Fish si muove infatti su una sedia a rotelle, ma ha spiegato al tassista di non aver bisogno di trasporti speciali. Stando alle sue dichiarazione, la sedia a rotelle è pieghevole e il mezzo era abbastanza spazioso e comodo per poter trasportare tutto. Tuttavia, il tassista non si è persuaso e ha insistito perché Falabella scendesse dal mezzo, bagnandosi poi con la pioggia.

Il presidente di Fish è riuscito a chiamare un altro taxi per raggiungere l’hotel, ma intanto aveva fotografato la licenza del tassista che non lo ha voluto trasportare. Lo ha dunque denunciato alla Polizia e via social.

«Il tassista titolare della licenza qui riportata, accortosi che ero in sedia a rotelle, mi fa scendere dall’auto dicendo: “io non prendo persone in sedia a rotelle”, “devi chiamare la macchina per voi”», ha scritto Falabella su Facebook. «Il tutto al cospetto di diversi altri cittadini che increduli hanno assistito al gravissimo episodio. Segnalo inoltre, nella vicenda, che il “tassista” alla mia richiesta di sapere il suo numero di licenza, me ne ha fornito uno errato, di un suo collega, non pensando che oggi con i telefonini fare le foto è un attimo. Non commento ma adirò le opportune vie legali per la tutela dei miei interessi lesi».

Il commento del sindaco di Verona

Il fatto ha creato subito scalpore ed il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha voluto mettersi in contatto con Falabella, promettendo una rapida indagine. Ha commentato l’accaduto anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha detto: «Si tratta di una circostanza molto triste. Emerge una particolare insensibilità d’animo, una caratteristica umana che non fa parte del dna, della storia e della cultura dei veneti».